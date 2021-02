Le grandi potenzialità delle innovative confezioni monodose V-Shapes

Orlandi Inc., organizzazione globale con sede a New York con quattro stabilimenti e tre laboratori negli Stati Uniti, nonché uffici di vendita in Brasile e Parigi, è uno dei primi ad adottare la soluzione monodose V-Shapes per polveri e liquidi erogabili con una sola mano. Produce campioni di fragranze e cosmetici, deodoranti passivi per la casa e per auto e offre servizi di confezionamento a contratto e marketing digitale diretto al consumatore.

Più recentemente, Orlandi ha aggiunto una confezionatrice automatica “ALPHA” al proprio parco macchine per la realizzazione di confezioni monodose uniche, sostenibili e convenienti sia per le proprie attività di confezionamento che per ordini di conto terzi.

Conosciamo Christian Burattini, CEO di V-Shapes, da oltre un decennio”, afferma Philippe Ughetto, Vicepresidente senior di Orlandi France, “Mentre stava sviluppando il concetto di V-Shapes, mi ha contattato e abbiamo deciso che questa nuova tecnologia ci interessava. Inizialmente abbiamo stipulato un accordo per la distribuzione di bustine monodose V-Shapes e attrezzature in Francia per cosmetici e prodotti di bellezza, quindi abbiamo internalizzato i macchinari e le attrezzature per concentrarci nella produzione e il confezionamento in conto terzi per il Nord America “.

Le bustine V-Shapes sono un modo nuovo di zecca per fornire prodotti monodose in modo sicuro, conveniente e sostenibile, dall’igienizzante per le mani ai cosmetici, al miele e altro ancora. Queste bustine monodose riciclabili possono essere stampate sui lati superiore e / o inferiore in più lingue con messaggi personalizzati del marchio e istruzioni per l’uso. Rappresentano un modo nuovo e innovativo di distribuire prodotti monodose liquidi e in polvere. Fino al 98% del prodotto confezionato può essere facilmente erogato con una sola mano, con conseguente scarto di prodotto minimo e nessun disordine o fuoriuscita.

V-Shapes ALPHA di Orlandi è stata installata alla fine del 2019 e la pandemia che ha colpito all’inizio del 2020 ha quasi interrotto le vendite e le attività di formazione interne. Sven Dobler, CEO, ha dichiarato: “Parte della strategia consisteva nella produzione di campioni che i rivenditori potevano distribuire nei negozi, ma con la pandemia, ciò è diventato molto difficile a causa del calo del traffico nei negozi al dettaglio. Il nostro primo grande lancio è avvenuto la settimana del 19 marzo, ed è allora che è scoppiato tutto il caos. Ci siamo riposizionati durante COVID per offrire un disinfettante per le mani e infatti abbiamo sviluppato il nostro marchio, KleanTouch ™, che venderemo direttamente ai consumatori. È un prodotto meraviglioso, si apre con una mano e ha suscitato grande interesse. Una volta superata la pandemia, saremo in grado di utilizzare nuovamente la confezionatrice automatica ALPHA per applicazioni nei cosmetici “.

Lavorare con V-Shapes è stata un’esperienza formidabile, secondo il team di Orlandi. “L’installazione è stata molto fluida”, ha ricordato Dobler. “In realtà siamo andati in Italia per effettuare il FAT (Factory Acceptance Test) dell’ALPHA prima della sua spedizione. Una volta avvenuta l’installazione, hanno continuato con il loro eccezionale supporto e collaborazione. ”

Dobler, Senior Vice President, ha dichiarato: “V-Shapes non è semplicemente un produttore di macchinari. Continuano a sviluppare nuovi materiali e nuove capacità e hanno costruito una rete globale di co-packer a contratto. Nella mia esperienza, in genere dopo aver acquistato l’attrezzatura, sei un po ‘da solo. Con V-Shapes, entri a far parte di una rete globale e dietro di essa c’è una strategia coordinata, quindi sono molto più di un semplice produttore di macchine. Sono un vero partner commerciale interessato ad aiutarci a crescere in modi innovativi grazie a prodotti che proteggono le persone e l’ambiente, offrendo allo stesso tempo alle persone un modo facile da aprire.”