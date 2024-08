Unicarton, produttore di imballaggi pesanti in cartone ondulato, ha installato a inizio anno un nuovo plotter da taglio digitale Zünd, che sta aprendo allo scatolificio veneto nuove prospettive di sviluppo

Quando il gioco si fa duro, o come in questo caso pesante, entrano in campo le migliori soluzioni e prodotti in grado di risolvere i problemi. Frase che si addice a pennello parlando di Unicarton, scatolificio a conduzione familiare di Rovigo, con 10 collaboratori in organico, attivo sul mercato dal 1998, e oggi gestito dal suo fondatore Danilo Tosato, esperienza senior da vendere in ambito packaging, affiancato dai figli Matilde in azienda dal 2017 in qualità di Responsabile Amministrativa e Gestionale e Giulio, Responsabile Tecnico Commerciale specializzato in Progettazione Packaging.

Da subito l’elemento distintivo di Unicarton è stato quello di servire il mercato locale, composto prevalentemente da un tessuto industriale le cui richieste di imballaggi pesanti, performanti, per lunghi trasporti ha trovato in questa realtà un suo punto di riferimento.

Il forte orientamento di Unicarton volto alla progettazione, realizzata sempre più frequentemente in partnership coi propri clienti, ha fatto sì che l’azienda si sviluppasse fin da subito con una linea produttiva altamente performante con slotter di stampa flexo all’acqua e fustellatura in linea, tecnologia ideale per questa tipologia di mercato, abituata a imballaggi di grandi dimensioni, da produrre con tempestività, senza ovviamente compromettere aspetto qualitativo e funzionale del packaging.

Soluzioni di packaging su misura

Unicarton serve una clientela molto esigente, che richiede soluzioni di imballo su misura con alte performance in termini di tenuta e resistenza, prodotto con cartone altamente resistente e ideale per trasporti marittimi, su tratte molto lunghe, sottoposto a forti stress anche climatici, soprattutto l’umidità, motivo per il quale Unicarton fornisce soluzioni omologate proprio per questa specifica esigenza. Fanno parte della gamma di soluzioni Unicarton le classiche scatole americane, automontanti, fondo a incarto e scatto, bauli per abiti, fondo con coperchio, alveari e interni di protezione, bobine e scatole fustellate.

Il nuovo plotter Zünd G3 XL-3200 per piccoli lotti produttivi

“Negli ultimi anni abbiamo visto crescere da parte dei nostri clienti la richiesta di flessibilità in termini di lotti di produzione, con varie modalità di consegna, che ci ha portato a investire in un nuovo plotter da taglio digitale di grande formato, più veloce e produttivo del già presente modello L-3000 formato 1850×3200, inserito nel 2003 prevalentemente per esigenze di campionatura, grazie al quale abbiamo familiarizzato e siamo cresciuti anche a livello tecnico e di competenze nel settore del converting. Inoltre grazie a questa prima esperienza, ci siamo resi conto che il taglio digitale avrebbe potuto rappresentare una vera e propria risorsa, a patto di dotarci della giusta tecnologia che ci desse l’opportunità di processare grandi formati”, ci racconta Matilde Tosato, a testimonianza di come un investimento in una tecnologia altamente performante sia comunque alla portata anche di piccole e medie realtà come Unicarton, che di fatto possono contare sul supporto di un player di riferimento come Zünd per poter crescere e svilupparsi nel mercato del packaging.

L’installazione all’inizio di quest’anno del nuovo plotter Zünd G3 XL-3200 è risultata estremamente strategica per lo sviluppo del business all’interno di Unicarton, che ha potuto rispondere tempestivamente alla crescente richiesta di flessibilità da parte dei suoi clienti, proponendo di fatto sia moltissime soluzioni di campionatura, ma anche per tutte le esigenze particolari, le urgenze dell’ultimo minuto, che senza una tecnologia come il plotter digitale Zünd, andrebbero di fatto a congestionare la linea produttiva tradizionale; per non parlare poi dell’aspetto economico, che soprattutto per produzioni uniche, renderebbe il costo della fustella non giustificabile dal lato economico.

“Grazie alla precisione e velocità del nuovo plotter Zünd, riusciamo a processare lotti produttivi che stampiamo in flexo e che poi tagliamo in digitale, con precisione, velocità, qualità altamente performanti sia nel taglio che nella cordonatura. Il plotter Zünd ci dà la possibilità di lavorare anche altri materiali da imballo come, ad esempio i pannelli in cartone alveolare, consentendoci di tagliare fino a 50 mm di spessore. L’esperienza su questa tipologia di macchine permette di esplorare nuove soluzioni e aprirsi anche verso nuovi mercati. È la classica tecnologia che quando non ce l’hai quasi non ne senti il bisogno, almeno per la nostra tipologia di lavoro, ma che poi quando invece la utilizzi e ce l’hai a disposizione capisci che non ne puoi più fare a meno”, aggiunge Matilde facendo una riflessione in parallelo anche sulla stampa digitale, al momento non presente in azienda, ma che in futuro potrebbe anche essere presa in considerazione per aprirsi nuove opportunità di business in altri settori rispetto a quelli degli imballaggi industriali pesanti.

“In questi primi mesi di utilizzo siamo molto soddisfatti dell’investimento effettuato, e anche se al momento non siamo ancora arrivati a una piena saturazione, non escludiamo in futuro di poterlo implementare anche con il sistema di carico e scarico automatico, qualora se ne palesasse l’esigenza” , conclude Matilde.

Due tool speciali per il plotter Zünd scelto da Unicarton

Il G3 XL-3200 è dotato di due tool particolari: grazie allo Pneumatic Oscillating Tool-POT è possibile lavorare i materiali duri e resistenti, grazie al comando pnemuatico, unito alla corsa della lama di 8mm; mentre grazie all’ Electric Oscillating Tool – EOT-250 è possibile lavorare in maniera efficiente pannelli sandwich e cartone spesso grazie alla corsa della lama di 2,5mm e a una sua elevata frequenza di oscillazione che permette una lavorazione più veloce.