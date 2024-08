SERVIFORM®: la rivoluzione che ha travolto drupa 2024

Il più importante appuntamento internazionale per il settore Print Media, Publishing & Converting, DRUPA 2024, ha visto fra i protagonisti SERVIFORM®, azienda tutta italiana tra i leader mondiali della produzione e commercializzazione di macchine, software, servizi e materiali per la fustellatura.

Dopo ben lunghi 8 anni di pausa forzata dalla pandemia, DRUPA 2024 è stata il palcoscenico perfetto per lanciare sul mercato un’innovazione tecnologica rivoluzionaria: la nuovissima doppia testa di posizionamento di gomma da espulsione di Rubbot 2100, il robot grande formato completamente automatizzato per la gommatura della fustella. Questa novità è già titolare di diversi brevetti internazionali.

Rispetto al modello precedente, la doppia testa di posizionamento comporta un’accelerazione del 30% del processo di gommatura, che notoriamente rappresenta un collo di bottiglia nella produzione della fustella. Inoltre, consente di ridurre gli scarti di gomma fino a 30% comportando quindi anche un’ottimizzazione dei costi. È possibile programmare le operazioni e quindi organizzare meglio tutto il processo produttivo e, non meno importante, assicura una ripetitività molto elevata.

Rubbot 2100, lanciato da SERVIFORM® nel 2020, è un sistema Pick and Place su tavola cartesiana per la sistemazione completamente automatica della gomma da espulsione in fustella. Una soluzione, unica del suo genere con il chiaro obiettivo di potenziare in maniera straordinaria la produttività dei fustellifici. Infatti, è stato impiegato in fase di beta-testing nel fustellificio del Gruppo in cui, nel periodo dall’installazione ad oggi, le performance di velocità (misurate sul tempo medio di posizionamento pezzo) sono più che raddoppiate.

Rubbot 2100, infatti, vanta un software di preparazione gomma e nesting completamente integrato – Autorubba – per consentire un uso più produttivo del sistema robotico, senza alcuna interferenza con il lavoro dell’ufficio CAD.

Il rilevamento automatico del posizionamento di ogni singolo pezzo viene garantito grazie all’utilizzo di una video camera.

Rubbot 2100 può processare fustelle piane con formato fino a di 2100×1400 mm e utilizzare fino a cinque tipi diversi di gomma – anche autoadesivizzate – per lavori con altezza da 7 a 11 mm.

DRUPA 2024 è stata anche l’occasione per SERVIFORM® per presentare la nuova Corporate identity: ” Rationalism: what we strive towards – Razionalismo: ciò verso cui tendiamo” ed è abbinata a un nuovo tema grafico d’avanguardia denominato MODERNISSIMO. Questo nuovo concetto grafico non è stato solo un esercizio visivo artistico, ma è stato declinato su uno strumento davvero sorprendente: l’E- Runway, il catalogo completo dei prodotti SERVIFORMÒ ben organizzato e visualizzato su due totem tecnologici.

La rivoluzione di SERVIFORM® quindi è stata a tutto tondo, sia di prodotto sia dell’immagine e ha ancora una volta confermato a tutti, clienti, prospect e partner che la propria visione è sempre un passo avanti rispetto al futuro.