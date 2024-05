Una nuova squadra per il gruppo giovani imprenditori di Assografici

Definita la compagine di governance del Gruppo Giovani Imprenditori di Assografici nel corso di un secondo incontro svoltosi il 22 maggio a Milano.

Il gruppo Giovani Imprenditori di Assografici riprende le sue attività di aggregazione e confronto tra giovani imprenditori del settore grafico e cartotecnico.

Gregorio Gilardi GRAFICHE MILANI, Alessandro Bernini LITOCARTOTECNICA IVAL, Federico Leardi L’ARTISTICA SAVIGLIANO, Elena Pesce PRT GROUP e Marco Sesana SCATOLIFICIO De.Le.s. si faranno carico di questo rilancio. La compagine definita durante l’incontro vede in Gregorio Gilardi il nuovo Presidente del GGI che sarà supportato dai Consiglieri Alessandro Bernini come referente all’Innovazione, Federico Leardi allo Sviluppo Associativo, Elena Pesce alle Relazioni Internazionali e Marco Sesana referente ai progetti di rilancio dell’Immagine del settore grafico e cartotecnico. Nell’ambito delle aree indicate verranno definiti e promossi iniziative e progetti finalizzati a dare un contributo di valore alle attività delle imprese e dell’Associazione.

Un grande augurio di buon lavoro alla nuova squadra!

Chi fosse interessato alle attività del Gruppo Giovani Imprenditori di Assografici può contattare la referente Monica Scorzino Vice Direttore di Assografici scorzino@assografici.it.