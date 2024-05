BOBST e HENKEL: una partnership dal grande potenziale

BOBST e HENKEL uniscono passione e competenza per un futuro più sostenibile

Il cambiamento climatico è il problema principale del nostro tempo. La risposta globale in corso è urgente. E costituisce un fattore di grande coesione: vediamo infatti aumentare partnership e collaborazioni aziendali come mai prima d’ora, poiché governi, aziende e altri cercano di abbattere le barriere della sostenibilità e favorire un cambiamento del sistema. Come con la pandemia da COVID, avere un obiettivo condiviso fa sì che l’attenzione si focalizzi su un unico target e favorisce la nascita di partnership che portano a grandi progressi.

Ciò è particolarmente evidente nell’industria del packaging, in cui le collaborazioni intersettoriali hanno fatto significativi progressi negli ultimi anni, ad esempio nell’ideazione di alternative sostenibili all’imballaggio non riciclabile.

Ora, BOBST e Henkel, due leader del mondo del packaging, si uniscono per condividere la loro competenza e capire come la loro partnership potrebbe favorire ulteriori progressi. La loro competenza è complementare; BOBST è uno dei fornitori leader mondiali di attrezzature per la lavorazione, la stampa e la trasformazione degli imballaggi ed Henkel è il fornitore di soluzioni all’avanguardia per adesivi, sigillanti e rivestimenti funzionali in tutto il mondo.

Per entrambe le aziende, sostenibilità è molto più di una semplice parola, è lo scopo principale alla base di ogni loro attività.

“Possiamo essere una grande organizzazione, ma siamo prima di tutto un’organizzazione costituita da persone che hanno realmente a cuore questo argomento”, afferma Nanni Bertorelli, BOBST Product Line Director Coating & Laminating. “Come leader di settore, sappiamo di avere la responsabilità di portare innovazione in quest’area e di contribuire a trovare soluzioni a beneficio della società. Lavorare con altri leader di settore con valori e obiettivi condivisi come Henkel è un modo sicuro per accelerare l’innovazione”.

La sostenibilità è parte integrante della visione di BOBST di plasmare il futuro del mondo del packaging e uno dei quattro pilastri chiave insieme a digitalizzazione, automazione e connettività. L’azienda ha definito tre flussi nella sua strategia per la sostenibilità: operazioni (ad es. energia, acqua e rifiuti), attrezzatura (ad es. consumo di energia delle macchine, estensione della vita utile delle macchine) e utilizzo e fine vita degli imballaggi (ad es. imballaggio migliorato dal punto di vista del rispetto ambientale).

Analogamente, Henkel ha definito i propri obiettivi di sostenibilità a lungo termine nel suo programma 2030+ Sustainability Ambition Framework nei termini delle tre dimensioni di Regenerative Planet, Thriving Communities e Trusted Partner, con l’ambizione di essere “Pionieri nel cuore per il bene delle generazioni”.

“Possiamo contribuire a risolvere le sfide globali nel contesto delle nostre aree di competenza specialistica,” afferma Mauro Bonfiglio: Business Development Director Packaging, Henkel Adhesive Technologies. “Siamo in grado di favorire la sostenibilità tramite l’applicazione della scienza dei materiali e del nostro know-how scientifico in aree quali incollaggio, sigillatura e rivestimento. Siamo entusiasti di collaborare con BOBST per combinare la nostra competenza nei settori dell’imballaggio, dei materiali e delle applicazioni al fine di sviluppare soluzioni sostenibili che favoriscano la circolarità e riducano l’impronta di carbonio, senza compromettere efficienza e prestazioni”.

La potenza comprovata delle partnership

Sia BOBST che Henkel hanno già familiarità nel consolidare partnership di settore per favorire iniziative di sostenibilità.

Nel 2022, Henkel ha iniziato una partnership strategica con cyclos-HTP Institute (CHI), un’azienda specializzata nella misurazione, valutazione e certificazione della riciclabilità di imballaggi e prodotti. La partnership fornisce ai clienti un servizio più completo e allineato attraverso il know-how combinato delle due aziende.

Con il nuovo regolamento Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) presto in vigore, il lavoro svolto da cyclos-HTP Institute non è mai stato così importante. Secondo la bozza del regolamento PPWR tutti i tipi di materiale da imballaggio devono ricevere una un’assegnazione di riciclabilità in massa-%. La valutazione standard di cyclos-HTP si conforma già pienamente con la versione provvisoria del regolamento PPWR e diventerà un riferimento essenziale per la valutazione di riciclabilità degli imballaggi.

BOBST ha nel frattempo già beneficiato della valutazione di cyclos-HTP Institute attraverso un’altra delle sue importanti partnership di settore. BOBST, insieme a partner leader di settore, ha sviluppato oneBARRIER, una famiglia di substrati monomateriale riciclabili industrialmente realizzabili come alternativa alla pellicola in poliestere metallizzato non riciclabile. In tutte le applicazioni testate a oggi, OneBARRIER PrimeCycle, comprendente substrati monomateriale completamente in PE con metallizzazione trasparente AlOx o opaca AluBond senza EVOH e senza topcoat, ha un livello di riciclabilità del 98% certificato da cyclos-HTP Institute.

Ora l’attenzione di entrambe le aziende è rivolta al futuro e alle innovazioni realizzabili insieme. Che si tratti di sviluppare nuove soluzioni barriera per imballaggi flessibili che utilizzino carta e altri substrati o di una formazione congiunta sul miglioramento della sostenibilità in adesivi e macchinari, le due aziende sono impegnate nell’esplorare nuovi potenziali modi per incanalare la loro comune passione per la sostenibilità.

“Vediamo molte aree di collaborazione ricche di potenziale”, afferma Nanni Bertorelli. “Al momento siamo concentrati sulla gestione progettuale strategica ma mi auguro che presto potremo rivelare i nostri piani congiunti per un domani più sostenibile”.