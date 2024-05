Drupa 2024 è alle porte, l’intera superficie fieristica di Messe Dusseldorf è stata prenotata da oltre 1500 espositori in rappresentanza di 50 paesi. Come sempre l’Italia avrà un ruolo da protagonista, terzo paese dopo Germania e Cina come numero di espositori

“C’è grande attesa per drupa 2024, siamo molto soddisfatti poiché per quanto riguarda la presenza di espositori italiani, abbiamo raggiunto lo stesso target dell’ultima edizione, c’è stato un certo ricambio di aziende, ma i metri quadri espositivi sono gli stessi, ed è senz’altro un bel segnale per l’industria italiana che ha voglia di confrontarsi su scenari competitivi internazionali”, afferma Armando Honegger, titolare di Honegger, la società che rappresenta Messe Dusseldorf in Italia.

Come confermato da Sabine Geldermann, Director drupa-Portfolio Print Technologies, i numeri confermano la grande attesa per l’evento che manca da ben 8 anni. “A drupa 2024 avremo circa 1500 espositori, provenienti da 50 Paesi che occuperanno l’intera superficie espositiva. Siamo molto felici che, come di consueto, dall’Italia ci sia una presenza molto forte di espositori, la Germania è la prima nazione con 360 espositori, seguita dalla Cina, l’Italia è al terzo posto con 134 espositori. Cresce la presenza di aziende soprattutto da Cina e India, in linea coi trend del mercato, ma l’Europa resta comunque il continente più rappresentato in fiera”, commenta Sabine Geldermann.

Una proposta espositiva al passo coi trend attuali

Al centro dell’attenzione saranno il trasferimento intensivo di conoscenze e l’interazione con esperti di tutto il mondo sugli effetti dei megatrend globali e sui relativi nuovi modelli di business e opportunità per il settore. I forum dedicati come drupa cube (area conferenze), drupa next age (dna), l’area espositiva per i nuovi attori, le start-up, i giovani talenti e gli espositori affermati nel campo delle tecnologie trasversali, così come il touchpoint packaging per soluzioni di packaging visionarie e intelligenti, il touchpoint tessile in cui sarà realizzata una microfabbrica tessile e il touchpoint sostenibilità, dedicato alla sostenibilità e all’economia circolare, offrono una visione interessante e attuale sui temi del futuro ad alto potenziale di crescita. Con il suo programma tematico, la fiera è al passo con i tempi ed è al contempo espressione di un’industria altamente creativa che attinge continuamente a nuovi mercati verticali con le sue applicazioni e soluzioni industriali e funzionali, dimostrando così la sua grande sostenibilità nel tempo.

“Il nostro comparto è in continuo movimento, soprattutto il settore del packaging, che registra una crescita del 4% e che dimostra come questa industria abbia un futuro roseo. La sostenibilità è senz’altro centrale, e devo dire che a livello Europeo ci sono tematiche legislative che contribuiscono ad appesantire il clima relativo al settore dell’imballaggio. Altro focus importante è quello legato alla digitalizzazione, e sono certo che potremo migliorare l’efficienza dei processi nel momento in cui consentiremo alle diverse tecnologie di dialogare e lavorare insieme. L’intelligenza artificiale è senz’altro un altro tema sul quale dobbiamo riflettere ma può essere una leva importante per attrarre i giovani, e a tal proposito insieme a Messe Düsseldorf organizzeremo una sorta di Forum. Avremo inoltre diversi touchpoint all’interno di drupacube, tra cui uno sul packaging e uno sulla sostenibilità”, ci dice Thomas Schiemann, che abbiamo avuto modo di ascoltare nella tappa italiana della road Map to Drupa lo scorso fine febbraio.

La drupa 2024 si concentra sui temi importanti per il futuro coi forum dedicati

I cinque forum dedicati di drupa 2024 aprono nuove prospettive e offrono al contempo una visione immersiva dell’industria della stampa e del packaging di domani, mettono in rete leader tecnologici, attori emergenti e utenti e sono specificamente incentrati sulle principali tendenze del settore.

drupa cube

Il drupa cube è sinonimo di leadership intellettuale e sarà il palcoscenico centrale per contenuti orientati al futuro nel 2024. Keynote speaker, panel di esperti e workshop garantiscono il trasferimento di know-how e l’interazione. Il partner concettuale e strategico è l’agenzia britannica The Marketing Cloud, responsabile dell’attuazione del programma anche nelle precedenti edizioni.

drupa dna

Il forum dedicato drupa dna rappresenta una sorta di motore tecnologico innovativo per il networking tra i nuovi arrivati del settore, i giovani talenti, le start-up e le aziende affermate. drupa dna offre uno spazio per il networking faccia a faccia e fornisce una prospettiva sulle tecnologie future che daranno al settore uno slancio innovativo. Gli argomenti principali includono: produzione additiva, intelligenza artificiale, business intelligence, nuovi materiali, platform economy, manutenzione predittiva, elettronica stampata, servizi da remoto, nuovi modelli di business e process design.

Touchpoint packaging

Il touchpoint packaging (tpp) si concentra su soluzioni di packaging visionarie e riunisce proprietari di marchi, designer, fornitori di materiali, fornitori di servizi di stampa e converter. Il coinvolgimento di studenti e giovani talenti, come ad esempio gli studenti della NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, in progetti di collaborazione con gli espositori promette soluzioni di packaging intelligenti nei settori degli astucci pieghevoli, delle etichette, dell’imballaggio flessibile e del cartone ondulato. Inoltre, saranno affrontati temi importanti come la sostenibilità e l’e-commerce. Le aziende partecipanti coprono l’intera catena di processo.

L’European Brand and Packaging Design Association (epda), la principale associazione europea di agenzie di progettazione di brand e packaging, è responsabile del forum dedicato. MINTEL Germany, un’azienda innovativa che opera nel campo delle ricerche di mercato, è il nuovo content partner del progetto e fornisce interessanti approfondimenti sulle tendenze dei consumatori e sulla loro influenza sul settore. Il tpp è sostenuto anche dall’EHI Retail Institute di Colonia in qualità di rappresentante del settore del commercio al dettaglio.

Touchpoint Sostenibilità

Il touchpoint sostenibilità è il luogo ideale per aggiornamenti sull’economia circolare e sulla stampa sostenibile. In qualità di partner storico di drupa, VDMA, l’Associazione dell’industria meccanica tedesca è responsabile di questo forum dedicato. I visitatori potranno ammirare esempi di buone pratiche e soluzioni innovative nel campo della sostenibilità: ad esempio, come si può ridurre il consumo di energia e l’utilizzo di risorse nei processi produttivi con l’ottimizzazione delle tecnologie? Come si possono ridurre i materiali e gli inchiostri di stampa ai livelli minimi richiesti? E come si realizzano le finiture nel rispetto dell’ambiente? Il touchpoint sostenibilità offrirà una piattaforma centrale e un palcoscenico per il trasferimento di know-how su questi e altri temi.

Questo touchpoint non si presenta come un classico stand fieristico. Piuttosto, fornisce una panoramica a livello di settore sullo stato dell’arte, le sfide e le opportunità del megatrend globale della sostenibilità. Si tratta quindi sia di uno showroom che di una piattaforma di dialogo. “drupa è la fiera leader a livello mondiale per il nostro settore. Come piattaforma di scambio, discussione e trasferimento di know-how, è il luogo in cui scoprire in che modo megatrend quali la sostenibilità, la digitalizzazione e le innovazioni tecnologiche influenzeranno il futuro dell’industria della stampa e della carta. I forum intersettoriali come il touchpoint sostenibilità sono importanti “perché il miglior modo per garantire una maggiore sostenibilità è lavorare insieme sulle innovazioni necessarie”, afferma Dr. Andreas Pleßke, presidente del Comitato drupa e CEO di Koenig & Bauer.

Vi invitiamo a venirci a trovare in drupa presso il nostro stand Hall 9 B01 per ritirare le copie di Converter-Flessibili-Carta-Cartone e Converter & Cartotecnica con lo speciale anteprima drupa 2024.