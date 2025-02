Una crescita inarrestabile per Diatecx

Un nuovo stabilimento che rigenera aree produttive dismesse studiato nel rispetto delle più moderne tecnologie di automazione industriale, segna la crescita inarrestabile di Diatecx, protagonista indiscusso nei supporti per la stampa digitale, nei supporti cartacei e film per l’industria tessile e delle colle per i settori del packaging, etichettatura, legatoria e converting. Un investimento di 10 milioni di euro, su un fatturato di gruppo di 60, è l’ultima conferma della performante crescita del gruppo trentino guidato da Diego Mosna, imprenditore che ha fatto dell’innovazione strategica la via di una crescita irrefrenabile.

Ci sono molti modi per fare impresa, da 50 anni Diego Mosna ha scelto di puntare su un mix vincente di intuizione, ricerca, innovazione e abnegazione, valori fondanti che l’hanno portato a costruire Diatec Group -The coating company. Ci vuole del genio per passare dalla carta eliografica, attività iniziale storica dell’azienda, alla carta sublimatica da accoppiare ai tessuti sintetici per liberare la fantasia, fino alle colle e agli adesivi di ultima generazione. Tutti passaggi che segnano, attraverso una continua attività di R&S, la flessibilità e la capacità dell’azienda di andare là, dove ti porta il mercato.

Oggi Diatec è un gruppo che fattura 60 milioni di euro con crescita a doppia cifra negli ultimi tre anni, impiega 200 dipendenti, controlla Diatecx Spa a Cles che produce e commercializza supporti e carte per l’industria della confezione, adesivi industriali, supporti per la stampa digitale di grande formato e per il disegno tecnico, Diatecx France a Chậteauroux, ampliamento dell’attività di produzione e commercializzazione dello stabilimento di Cles e Makdia in Macedonia, società di prodotti e supporti per l’industria della confezione.

Dei 60 milioni fatturati il 35% è rappresentato dal settore degli adesivi industriali, mercato che conosce un grande dinamismo, in particolare il packaging, il bookbinding e il labelling. che servono, a livello globale, un mercato stimato in 9,26 miliardi di dollari contro i 101 miliardi del labelling, mentre il mercato italiano si distingue per la crescente richiesta di soluzioni di etichettatura per l’industria alimentare e delle bevande.

L’investimento di 10 milioni nella nuova struttura all’avanguardia progettata dallo studio Endes Engineering di Cles coordinato dall’ing. Luca Flaim, si somma al piano di investimenti di 12 milioni stanziati negli ultimi tre anni che hanno dato vita al nuovo laboratorio di ricerca & sviluppo di 400 mq dotato delle più moderne tecnologie, alle nuove linee produttive degli adesivi industriali altamente tecnologiche, automatizzate ed interconnesse nella logica di processo dell’Industria 4.0 e alla sostituzione dell’impianto fotovoltaico con uno di ultima generazione.

Anche in tema di sostenibilità Diatecx si distingue per il rispetto del territorio e dell’ambiente, il nuovo progetto infatti non intaccherà aree agricole pregiate della Val di Non e l’investimento in energie rinnovabili, che si somma al precedente che già aveva raddoppiato la potenza prodotta dallo stabilimento di Diatecx portandola da 262 a 400 KW, garantirà una capacità installata di oltre 2 MW da impianti fotovoltaicie di cogenerazione, producendo più energia elettrica di quanto ne consumi l’azienda.