Kodak: nuovo Prinergy 11.0 per l’automazione del flusso di lavoro

Kodak ha lanciato la nuova versione 11.0 del software Kodak Prinergy. Questo lancio dimostra il continuo investimento di Kodak nel miglioramento e nell’ottimizzazione della funzionalità, delle prestazioni e della connettività del suo software per flusso di lavoro leader del settore.

Offrendo un’automazione intelligente, la piattaforma Kodak Prinergy fornisce una soluzione di automazione del flusso di lavoro integrata e a prova di futuro che consolida la produzione nei processi di stampa analogica e digitale. Prinergy è compatibile con tutti i software e le apparecchiature di terze parti e si collega alla più ampia gamma di macchine da stampa digitali.

La connettività diretta alle macchine da stampa Kodak Prosper è una delle principali funzionalità di Prinergy 11.0, che è stata progettata per fornire un supporto ancora più efficiente per la produzione di stampa sia digitale che tradizionale. Prinergy 11.0 presenta miglioramenti della Rules-Based Automation (automatismi programmabili), migliore fruibilità per Virtual Proofing Software Plus (VPS+), importazione senza soluzione di continuità delle curve di calibrazione Harmony nel software Kodak Colorflow. “Il rilascio della versione 11.0 dimostra che Prinergy può rappresentare la chiave per sbloccare efficienza, produttività e redditività per gli stampatori nella produzione con stampa digitale, analogica e ibrida”, ha affermato Jim Barnes, Chief IT Implementation Officer di Kodak. “La piattaforma Kodak Prinergy continuerà a fornire agli stampatori strumenti avanzati, automazione e opzioni di stretta collaborazione per rimanere competitivi e redditizi”.