Un nuovo responsabile per Heidelberg Label Unit (Gallus)

Frank Schaum (54) è a capo della divisione etichette (Gallus) di Heidelberg) a San Gallo (Svizzera) dall’inizio di marzo 2020, prendendo il posto di Christof Naier, che ha lasciato l’azienda di sua volontà.

Frank Schaum ha studiato ingegneria meccanica all’università di Kaiserslautern e ha conseguito il dottorato all’università tecnica di Darmstadt in Germania. Ha iniziato la sua carriera professionale presso Heidelberg nel 1992 come sviluppatore di prodotti. Il suo percorso è stato caratterizzato da diverse qualifiche dirigenziali all’interno del Gruppo Heidelberg. Tra il 2014 e il 2018, tra le altre cose, è stato responsabile della divisione post-stampa. Più recentemente, ha lavorato per il gruppo Heidelberg nello sviluppo aziendale. All’inizio di marzo di quest’anno ha assunto la responsabilità della divisione etichette di Gallus.

“Il mio obiettivo è far evolvere il marchio Gallus con i suoi prodotti e servizi in un settore in crescita come quello delle etichette. Nel fare ciò, continueremo costantemente a promuovere la digitalizzazione, fornendo anche ai nostri clienti un supporto sostenibile nello sviluppo dei loro modelli di business; restiamo con i nostri clienti durante l’attuale crisi e faremo tutto il possibile in modo che possano continuare a operare con successo nei loro mercati”, spiega Frank Schaum.