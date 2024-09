Tre finalisti italiani agli European Pro Carton Awards

Pro Carton, l’associazione europea dei produttori di cartone e cartoncino, annuncia l’apertura delle votazioni pubbliche per l’European Carton Excellence Award, il Pro Carton Young Designers Award e il Pro Carton Student Video Award.

Gli appassionati di video, i professionisti del settore, gli accademici e i consumatori attenti ai temi dell’eco design e del riciclo, sono invitati a votare le soluzioni di packaging che ritengono più innovative e i progetti dei futuri registi, decretando i vincitori della categoria Public Award.

L’EUROPEAN CARTON EXCELLENCE AWARD E LE AZIENDE ITALIANE FINALISTE

L’edizione annua dell’European Carton Excellence Award, promossa da Pro Carton insieme all’Associazione Europea dei Converter di cartone e cartoncino (ECMA), ha invitato gli attori dell’intera filiera del cartone e del cartoncino a presentare design di packaging altamente creativi. Delle 78 candidature arrivate, 27 sono in finale.

Tra i finalisti ci sono due aziende italiane, Arti Grafiche Reggiane & Lai Spa (con il packaging Promis Care Bundle Holder Brusher) e RDM Group (con il packaging per Parmareggio Granterre).

Il packaging realizzato da Arti Grafiche Reggiane & Lai Spa è una scatola pieghevole e creativa per esaltare un nuovo prodotto all’avanguardia nel settore dell’igiene orale. L’obiettivo è quello di veicolare la funzionalità del prodotto attraverso una confezione che ne esalta il design innovativo.

Per il packaging realizzato da RDM Group, è cui costituito dai materiali di scarto provenienti dalla stessa catena del valore e letteralmente lo stesso prodotto che si trova sul mercato.

L’iniziativa è di tre aziende – GranTerre, AGR e RDM Group – che hanno deciso di fare squadra per chiudere il cerchio della circolarità, promuovendo l’educazione alla responsabilità sociale, nell’ambito della campagna “Back to School”. Una vera e propria dimostrazione di assunzione di responsabilità nel riciclo dei propri rifiuti di imballaggio. Il prodotto in cartone è certificato FSC e riciclabile in “Classe A”.

IL PRO CARTON YOUNG DESIGNERS AWARD E LA STUDENTESSA IN FINALE

Per il Pro Carton Young Designers Award sono 889 i progetti candidati da tutta Europa – di cui 24 in finale – raggiungendo un numero record e mostrando i talenti del futuro del design e del marketing che aspirano ad affermarsi nel settore del packaging.

È in finale Guardian, il progetto di imballaggio delle batterie, a prova di bambino, creato dalla studentessa Elisa Ciucchi dell’Accademia Italiana di Firenze.

La confezione offre una soluzione efficace per proteggere i più piccoli dal rischio di entrare in contatto e ingerire pile o batterie. Grazie a un complesso meccanismo di apertura, progettato per essere accessibile agli adulti ma ostacolante per i bambini, il rischio di ingestione accidentale viene ridotto. La sostenibilità è un elemento chiave, il packaging è realizzato interamente in cartone. Il processo di progettazione ha comportato un’attenta analisi dei rischi e dei requisiti ergonomici, culminando in una soluzione che unisce ecosostenibilità, sicurezza e praticità.

IL PRO CARTON STUDENT VIDEO AWARD

Per il Pro Carton Student Video Award sono 106 i video che sono stati candidati e di questi 15 sono in finale.

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE E LA GIURIA

I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione che si terrà a Berlino (Germania) il 19 settembre in occasione del Congresso Annuale dell’ECMA.

Le rose dei finalisti dei Pro Carton Awards sono state selezionate da una giuria di esperti e professionisti del settore, che include Satkar Giddar (SiebertHead), Sanjeev Das (Unilever), Lotte Krekels (Carrerfour), Heidi Vanspauwen (Van Genechten), Winfried Muehling (Pro Carton), Simon Bolton (coach di strategia e allineamento) e Bady Minck (regista e produttore cinematografico).

Winfried Muehling, Direttore Marketing e Comunicazione di Pro Carton, ha commentato: “Quest’anno, il numero di candidature ricevute per i premi è stato davvero senza precedenti. La straordinaria creatività e il fermo impegno verso la sostenibilità mostrati dai candidati del European Carton Excellence Award e del Pro Carton Student Award evidenziano il potere trasformativo dei packaging in cartoncino. Il futuro della nostra industria è luminoso, come dimostrato dall’eccezionale talento in mostra nel Pro Carton Young Designers Award e nel Pro Carton Student Video Award. Invitiamo tutti gli interessati ad aiutarci a scegliere i design più interessanti e innovativi che definiranno il futuro del cartoncino”.