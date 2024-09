Il Gruppo Mirage e Vanguard Europe uniscono le forze

Mirage Group, società di assistenza certificata per i produttori mondiali di macchine da stampa e di finitura, materiali di consumo e supporti per il grande formato, è ufficialmente un nuovo partner di Vanguard Europe.

L’importante accordo tra Vanguard Europe e Mirage Group, la cui sede centrale è sita nella città bulgara commercialmente strategica di Ruse, riguarda la vendita, la distribuzione, l’assistenza e i materiali di consumo.

Oltre a coprire la Bulgaria, dove dispone di magazzini e uffici a Ruse, Sofia, Plovdiv, Varna e Burgas, il Gruppo servirà Malta attraverso la società controllata Mirage MT Ltd, la Macedonia settentrionale con la società Mirage Group MK, sita a Skopje, e la Serbia con una filiale diretta.

Mirage Group, che fornisce soluzioni hardware e software end-to-end per la stampa e la finitura digitale, si occupa della commercializzazione di stampanti digitali sin dalla sua fondazione nel 2006, con all’attivo più di 400 installazioni. Il team di 70 persone comprende 16 tecnici specializzati e più di 20 addetti alle vendite. La società, inoltre, ha conseguito la certificazione di qualità ISO 9001: 2008.

Yiannis Apostolidis, direttore dello sviluppo commerciale di Vanguard Europe, ha dichiarato: “Con una consolidata esperienza nella vendita di macchine digitali di grande formato, Mirage Group è una gradita nuova aggiunta alla nostra rete di partner in continua espansione. L’accordo, che riguarda la commercializzazione dei nostri sistemi in Bulgaria, Malta e Macedonia settentrionale, rappresenta un importante tassello della strategia finalizzata a far crescere il business insieme a quello dei nostri clienti. Questa partnership, infatti, offre interessanti opportunità future, consentendoci di essere ancora più vicino ai clienti per soddisfare e anticipare tutte le loro esigenze”.

Lyubo Parashekov, proprietario del Gruppo Mirage, ha dichiarato: “Dopo aver iniziato con successo il nuovo anno, siamo stati lieti di aver avviato un proficuo confronto con Vanguard Europe già durante FESPA, che oggi si traduce in un accordo ufficiale. In qualità di operatore affermato nel mercato dei sistemi flatbed, siamo orgogliosi di aver messo a segno un’altra partnership che porterà benefici a entrambe le parti. Infatti, i fantastici prodotti Vanguard – macchine di alta qualità, capaci di offrire prestazioni industriali a prezzi competitivi – stanno già riscuotendo successo, confermato dalle vendite che abbiamo già messo a segno”.

La missione di Vanguard Europe è far crescere il business in modo rapido ed efficiente, replicando il successo della casa madre Vanguard Digital Printing Systems, che ha installato oltre 1.000 sistemi di stampa in America. Dal 2020, Vanguard fa parte del Gruppo Durst e dispone di una sede europea a Bressanone, Italia.