Tecnocut lancia l’unità di fustellatura Pit Stop

L’ultima innovazione di Tecnocut è l’unità di fustellatura Pit Stop. Con questo nome l’azienda spagnola rappresentata sul mercato italiano da FDM, vuole sottolineare la particolarità di questa nuova unità di fustellatura in quanto il cambio dei cilindri di fustellatura avviene in pochi secondi. Inoltre, questo nuovo modello può essere inserito in molte macchine diverse grazie alla sua adattabilità e alla facilità d’integrazione.

Quando si parla di produttività, spesso l’efficienza del processo di fustellatura può essere davvero importante. Con gli utensili per fustellatura a cambio rapido si può aumentare la produttività di una macchina riducendo i tempi di configurazione e quelli necessari al cambio degli utensili.

È l’unica unità di fustellatura con un sistema di cambio rapido che include l’ultima versione del sistema E-Diff che consente il controllo micrometrico della profondità di taglio in ogni momento e il controllo pneumatico della pressione. Tutto viene controllato dallo stesso pannello.