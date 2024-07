TAPPI e AICC, organizzatori e partner del mega evento del cartone ondulato SuperCorrExpo® (SCE) 2024, hanno annunciato che Shawn DuBravac sarà il relatore principale di apertura dell’evento quadriennale del settore del cartone ondulato che si terrà dall’8 al 12 settembre, 2024 a Orlando, Florida.

Il trendcaster Dr. Shawn DuBravac è autore del best seller del New York Times, Digital Destiny: How the New Age of Data Will Transform the Way We Work, Live, and Communicate, che esplora come l’adozione di massa delle tecnologie digitali nel mondo preannuncia l’inizio di una nuova era per l’umanità nel campo degli affari, della sanità, della finanza, dei trasporti e della cultura.

DuBravac è un leader di pensiero riconosciuto a livello internazionale e un oratore di prim’ordine, che offre approfondimenti pragmatici e provocatori sulle tendenze, le tecnologie e i paradigmi che trasformano il mondo. La sua ricerca si concentra sulle forze che stanno plasmando il domani e che oggi si stanno diffondendo alla periferia della società e del business. Fornendo una visione delle tendenze in via di sviluppo, DuBravac consente ai leader e alle loro organizzazioni di migliorare le capacità decisionali strategiche comprendendo il panorama in evoluzione e identificando le opportunità che si prospettano.

Shawn si unisce a un gruppo illustre pronto a tenere un intervento a SuperCorrExpo®, tra cui il giornalista sportivo vincitore dell’Emmy Award Greg Gumbel e Jake Hall, noto per la sua piattaforma leader del settore The Manufacturing Millennial. “Siamo veramente entusiasti che Shawn DuBravac si unisca a noi in occasione di SuperCorrExpo®”, ha affermato Larry N. Montague, CEO e presidente di TAPPI. “Offre competenze e approfondimenti rilevanti per il futuro del nostro settore e aggiunge una prospettiva preziosa al nostro programma di interventi”.

“SuperCorrExpo® è l’opportunità che abbiamo ogni quattro anni di ascoltare leader di pensiero esperti nel nostro settore, di sederci accanto a loro durante le sessioni per porre domande e condividere idee”, ha affermato Larry N. Montague. “Discussioni e attività commerciali avvengono entrambe a SuperCorrExpo. Questo è ciò che lo rende un successo per i partecipanti e gli espositori”.

SuperCorrExpo® 2024 si svolge presso l’Orange County Convention Center di Orlando, Florida. Considerata una delle fiere più autorevoli focalizzate sull’imballaggio in cartone ondulato nell’emisfero occidentale, SCE riunisce più di 6.000 produttori e fornitori provenienti da oltre 70 paesi. Nel 2024 si prevede la partecipazione di un numero record di rappresentanti di produttori di cartone ondulato provenienti da tutto il mondo.

“SuperCorrExpo® 2024 è sulla buona strada per diventare un evento da non perdere”, ha affermato il presidente dell’AICC Michael D’Angelo. “Con un’eccezionale partecipazione di relatori ed espositori provenienti da tutto il mondo, aspettiamo con impazienza concrete opportunità di apprendimento, networking entusiasmante e prospettive di crescita senza precedenti”.