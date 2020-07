Svecom-P.E.: riparazione e revisione su tutta la gamma di prodotti

Per Svecom – P.E. le attività di riparazione e revisione sono molto importanti per prolungare al meglio la vita dei propri prodotti perché, anche se altamente performanti, necessitano di controlli per mantenere operative al 100% tutte le funzionalità e garantire di conseguenza la massima efficienza.

L’iter prevede il coinvolgimento del personale specializzato del servizio interno “Svecom riparazione e revisione” e del Customer Service. Quest’ultimo riceve la richiesta del cliente e identifica nel database il prodotto in oggetto, per poterlo gestire in modo tempestivo e adeguato una volta ricevuto. Consegnato in Svecom, il prodotto viene verificato secondo specifica, ma gli viene fatto anche un check-up generale, per evitare che ci siano elementi trascurati e potenzialmente dannosi. Fatta una valutazione costi/benefici della riparazione, nel pieno interesse del cliente, si formula un preventivo e solo all’approvazione di esso si procede all’intervento.

La semplicità costruttiva della maggior parte dei prodotti Svecom-P.E. è tale, che il cliente può intervenire in autonomia, attraverso l’utilizzo dei manuali uso e manutenzione in dotazione e dei ricambi pronta consegna, alla riparazione e manutenzione, fermo restando che il servizio di assistenza telefonica è comunque sempre a disposizione.

Per alcuni clienti dotati di un parco prodotti ampio, è possibile anche pianificare un ciclo di controlli periodici, volti ancora di più a mantenere in perfetta e costante efficienza gli impianti.