CUB è la nuova unità compatta plug & play con raccolta dello scarto in sacconi. Questa rivoluzionaria unità di aspirazione e raccolta scarto per la singola macchina ridefinisce la gestione degli scarti per le linee di produzione e converting nei settori delle etichette, estrusione di film, coating e laminazione, taglio e ribobinatura, stampa e produzione di imballaggi.

Progettato per la versatilità , il CUB gestisce perfettamente una vasta gamma di scarti, dai materiali statici alle sostanze appiccicose. L’apparecchiatura viene gestita mediante pannello comando a pulsanti e di selezione rapida, per un facile utilizzo del sistema. Con Il suo design compatto permette di essere posizionata dove desiderato permettendo una ampia mobilità tra le macchine e garantendo adattabilità in diversi ambienti di produzione.