Solobirra 2023: Oltre 300 candidature ai contest

Sono oltre 300 le candidature del settore brassicolo artigianale arrivate da tutta Italia ai contest 2023 di Solobirra, l’area speciale della fiera Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, in programma a Riva del Garda dal 6 al 9 febbraio.

243 birre artigianali non pastorizzate e 60 etichette originali e packaging coordinati si sfideranno nel concorso Solobirra 2023, dedicato alle eccellenze brassicole artigianali dal punto di vista della tecnica e del gusto, e Best Label che premia le migliori creatività e i visual più originali. Una conferma dell’interesse sempre maggiore per un settore che, nonostante le turbolenze del mercato, Unionbirrai stima rappresenti il 4% dell’intero comparto brassicolo italiano, con una produzione media di 500.000 ettolitri l’anno e che impiega circa 7.000 addetti.

“In Italia, il settore brassicolo artigianale è riuscito a creare un movimento affine a quello legato al vino, coinvolgendo il consumatore finale non solo con il prodotto ma attraverso l’uso sapiente degli ingredienti, i metodi di produzione ed offrendo un’esperienza, che passa anche dalla sua presentazione – spiega Giovanna Voltolini, exhibition manager di Hospitality – Un racconto creato anche attraverso etichette e packaging, dove la scelta di colori, segni grafici e materiali sostenibili e di impatto, possono fare la differenza.”

Lunedì 6 febbraio, in occasione della giornata inaugurale della 47a edizione di Hospitality, alle ore 14:00 nella Beer Arena (Padiglione B4) saranno decretati i vincitori del concorso tecnico Solobirra con la premiazione delle migliori birre per gusto e qualità organolettiche e la best beer 2023, valutate da una giuria di esperti del settore brassicolo, biersommelier certificati e degustatori ufficiali, presieduta da Romano Gnesotto, consulente di Solobirra e Sommelier AIS.

Le candidature di etichette e packaging verranno invece giudicate da autorevoli esperti di marketing, design e comunicazione e saliranno sul palco martedì 7 febbraio alle ore 11:00 per la premiazione del concorso Best Label.

Il concorso grafico Best Label 2023, che include anche il premio Miglior Packaging Coordinato, è realizzato in collaborazione con Fedrigoni e le sue divisioni Fedrigoni Paper e Self-Adhesives, leader nella produzione e vendita di carte speciali per packaging di lusso, editoria e grafica e di materiali autoadesivi premium per l’etichettatura.

Oltre alle premiazioni, l’area speciale Solobirra si conferma punto di riferimento per i migliori birrifici artigianali anche grazie al ricco palinsesto di incontri, realizzati in collaborazione con Birra Nostra Magazine e lo specialista del settore brassicolo Luca Grandi, per approfondire il legame sempre più stretto tra birra, turismo e ospitalità, il potenziale di crescita delle craft beer e i trend topic del settore.

Dopo le premiazioni, birre, etichette e packaging vincitori rimarranno esposti durante tutta la manifestazione all’interno della Beer Arena. Una grande occasione di visibilità non solo durante l’evento ma tutto l’anno grazie alla vetrina online dedicata sul sito e sui canali social di @HospitalityRiva.