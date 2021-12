Restano ancora pochi giorni per iscrivere birre artigianali, etichette e packaging ai concorsi di Solobirra 2022, l’area speciale di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza dedicata al settore brassicolo artigianale.

È fissata per il 19 dicembre 2021 la deadline per la presentazione delle candidature a Solobirra, il contest tecnico declinato in 24 categorie e dedicato a gusto e qualità organolettiche delle birre artigianali non pastorizzate e non filtrate realizzate da Birrifici, Beer Firm, Brewery Rent e Brew Pub. Una giuria di biersommelier decreterà i primi tre classificati per ogni categoria e il vincitore del premio “Birra dell’anno 2022”.

Scade invece il 31 dicembre 2021 la candidatura ai due concorsi grafici Best Label e Best Pack. Studi grafici o di comunicazione, progettisti, tipografie e cartotecniche potranno proporre le etichette e gli imballaggi più innovativi destinati alla produzione brassicola artigianale. Entrambi i contest grafici sono realizzati in partnership con il Gruppo Fedrigoni, con le sue divisioni Fedrigoni Paper e Fedrigoni Self-Adhesives.

La premiazione dei contest si terrà lunedì 31 gennaio 2022 al Quartiere Fieristico di Riva del Garda nell’ambito di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, fiera italiana leader per il settore Ho.Re.Ca.. Una grande occasione di visibilità per i candidati: le birre vincitrici rimarranno esposte infatti dal 31 gennaio al 3 febbraio 2022 nell’area Solobirra e valorizzate durante tutto l’anno nella vetrina online dedicata sul sito e sui canali social della manifestazione @HospitalityRiva.

Il regolamento e le modalità di iscrizione sono disponibili nella pagina web di Solobirra

