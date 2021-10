Packaging: ottimizza ERP e APS/MES in un ecosistema integrato con le soluzioni Sirio

La produzione nel packaging necessita di sistemi IT sviluppati appositamente per questo settore, sistemi come quelli sviluppati da Sirio Informatica e sistemi, software house milanese parte di Var Group e specializzata nella digitalizzazione delle PMI italiane.

La Business Unit di Sirio dedicata al settore del Packaging può vantare una competenza specifica nei segmenti della carta, del cartone ondulato, degli imballaggi e degli imballaggi flessibili. Un ecosistema che ruota in particolare attorno al sistema di ottimizzazione della produzione PAPER NG e agli ERP (Enterprise Resource Planning) SIPAC e PANTHERA, le soluzioni modulari di Sirio con caratteristiche specifiche in grado di soddisfare le esigenze di questa filiera. Giunto alla sua terza versione, PAPER NG costituisce uno degli APS / MES (Advanced Planning and Scheduling / Manufacturing Execution System) più evoluti presenti sul mercato; recepisce, infatti, tutte le innovazioni previste dal paradigma Industry 4.0 per ottimizzare i flussi produttivi e logistici delle aziende attive nel packaging. Vediamo in che modo.

Il sistema 4.0 per la produzione nel packaging

PAPER NG rappresenta un Cyber-Physical System (CPS), cioè un sistema informatico in grado di interagire in modo continuo con il contesto fisico in cui opera sulla base delle cosiddette “3 C”: Computazione, Comunicazione e Controllo. Questi 3 elementi concorrono a formare un’architettura distribuita che elabora i dati attingendoli dalla produzione (Computazione); abilita il dialogo tra uomini, macchine e piattaforme (Comunicazione) e gestisce direttamente funzioni e impianti (Controllo).

L’ecosistema integrato all’ERP

Il MES di Sirio è un’architettura nata per interconnettersi con diverse fonti di dati, facilmente integrabile con infrastrutture informative aziendali come gli ERP già presenti in azienda.

I software ERP sono il vero cervello dell’impresa, governando tutta la parte gestionale, amministrativa e contabile, di marketing e vendita. In particolare rappresentano un ecosistema che aggrega i dati di vendita, acquisto e produzione per supportare i decisori aziendali, ottimizzare i processi, gestire magazzini complessi e gestire anche da Mobile i processi legati a preventivi, ordini e fatture. In linea con la tendenza attuali di un maggior ricorso allo smart working da parte delle imprese, è ormai comune poter accedere alle funzionalità degli ERP anche da dispositivi Mobile per, ad esempio, archiviare, confermare e firmare digitalmente qualsiasi documento lo necessiti. E se l’azienda fa parte di un Gruppo multisito? Nessun problema: un ERP evoluto, come quelli targati Sirio, permette di governare efficientemente anche i processi delle realtà più strutturate e complesse.

Infine, le funzioni di Business Intelligence si avvalgono degli appositi KPI (Key Performance Indicator) del manifatturiero che, nel settore cartario sono riconducibili ai tre coefficienti dell’indicatore OEE (Overall Equipment Effectiveness): disponibilità, efficienza e qualità.

I fattori abilitanti Industry 4.0

Nella produzione per il packaging, le competenze di Sirio si concretizzano in tecnologie proprie dell’universo Industria 4.0 che arricchiscono e completano la soluzione Paper NG.

L’Advanced HMI (Human Machine Interface) della soluzione Sirio per il Packaging consente all’operatore di macchina di conoscere in tempo reale, tramite una rappresentazione grafica, le performance della lavorazione. Il calcolo viene effettuato rispetto a KPI tipici del manifatturiero, come gli OEE, per intervenire tempestivamente in caso di criticità o inefficienze nelle fasi produttive. Non solo tramite l’intervento dell’addetto: PAPER NG, infatti, può riprogrammare la produzione in virtù dei dati rilevati dai sensori delle macchine grazie al Cognitive Manufacturing che introduce un meccanismo di automazione basato sull’elaborazione dei parametri di configurazione degli impianti con le schede di lavorazione dei prodotti. L’IT/OT ovvero l’integrazione fra Information Technology e Operational Technology, inoltre, consente la comunicazione tra loro delle macchine e di verificare istantaneamente la fattibilità di una commessa, offrendo visibilità immediata dello stato di avanzamento delle lavorazioni. Infine, gli Industrial Analytics presenti in Paper NG, forniscono al management le informazioni necessarie per prendere decisioni pienamente consapevoli.

Il supporto della produzione e della logistica

Le soluzioni di Sirio contribuiscono a migliorare la produzione del packaging anche presidiando tutti i processi logistici. PAPER NG, infatti, contempla tra i suoi moduli il WMS (Warehouse Management System) con cui tracciare la movimentazione della merce, dal suo ingresso come semilavorato alla spedizione finale del prodotto finito, e per tutte le fasi a queste intermedie grazie alla tecnica di calcolo WIP (Work in Process). La mappatura costante delle rullovie, che identifica il livello di riempimento delle linee di produzione, determina risparmi sui costi di stoccaggio e maggiore efficienza nei flussi di magazzino.

Se tutto questo è abbinato alla schedulazione assicurata dall’APS integrato nel MES di Sirio, allora l’ottimizzazione di produzione e logistica nel packaging diventa un risultato che l’azienda ha la certezza di poter raggiungere.

In pratica, un ecosistema integrato per il Packaging come PAPER NG:

PARLA E PENSA NELLA TUA LINGUA: integrandosi con i principali ERP di mercato

FORNISCE UNA PIENA COPERTURA APPLICATIVA: dei processi produttivi e logistici

MASSIMIZZA LA PRODUTTIVITA’: consente di ottimizzare il piano di produzione e di ridurre fermi macchina e tempi di movimentazione materiali con il controllo di tutti i livelli aziendali

È PROATTIVO: rischedula automaticamente la produzione in base ai dati acquisiti dalle linee e genera automaticamente alert in relazione alle performance e ai fermi

TRACCIA I WOKFLOW DEI MATERIALI: consente la piena tracciabilità di bobine, fogli e scatole, riducendo gli stock e migliorando i tempi di risposta ai clienti, consentendo anche la registrazione dei controlli di qualità e non conformità a bordo macchina

OTTIMIZZA LE SPEDIZIONI: consente la pianificazione delle spedizioni sulla base del pronto a magazzino e dello schedulato, ottimizza i carichi nel rispetto delle date di consegna concordate e comunicate al cliente, rappresenta su cartografia il piano di spedizione

È INTELLIGENTE: analizza le performance istantanee, storiche e predittive; calcola KPI – Key Performace Indicator / OEE – Overall Equipment Effectiveness e velocizza i processi decisionali

È ONLINE: consente l’utilizzo del Monitor di produzione on line via browser, la verifica online dell’andamento delle commesse linea per linea e la ricezione di alert via email su device mobili.

TI TRASFORMA IN IMPRESA 4.0: PAPER NG è elemento fondamentale del processo di Trasformazione Digitale dell’azienda, implementa le tecnologie abilitanti dell’Industry 4.0 e consente l’allinemanto in tempo reale tra tutti i sistemi informativi e le linee di produzione.