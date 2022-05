Sappi: perfetta combinazione tra funzionalità e traslucenza

Con Crystalcon, un nuovo tipo di carta traslucida, Sappi aggiunge un altro prodotto alla sua vasta gamma di carte da imballaggio sostenibili. In combinazione con Sappi Seal Silk termosaldabile, entrambi i materiali forniscono una soluzione di imballaggio riciclabile e facile da implementare per varie applicazioni alimentari e non alimentari.

Attualmente tutti i produttori stanno affrontando una grande sfida: i consumatori sono sempre più alla ricerca di soluzioni di imballaggio più sostenibili. Allo stesso tempo, vogliono vedere direttamente il contenuto del prodotto esposto sugli scaffali dei supermercati. Finora, per questo scopo sono spesso utilizzate in tutto o in parte i film plastici. “Per far fronte a queste esigenze, offriamo una soluzione di imballaggio sostenibile e riciclabile combinando Sappi Seal con Crystalcon”, spiega Kerstin Dietze, Key Account Manager Packaging Solutions.

Soluzione di imballaggio sostenibile con Crystalcon e Seal Silk

Una soluzione di imballaggio sostenibile risulta dalla combinazione di Crystalcon con Sappi Seal Silk della divisione innovativa Functional Paper Packaging. Le carte saldanti sono riciclabili attraverso la raccolta differenziata e offrono ottime proprietà di termosaldatura. Questo strato sigillante rende facile la saldabilità di Crystalcon con Sappi Seal. Questa soluzione di imballaggio veloce e sostenibile è adatta a varie applicazioni.

Crystalcon è una carta non patinata, compostabile e traslucida, adatta ad applicazioni alimentari e non alimentari. “Idonea ovunque non siano necessarie alte barriere, ma sia importante la visibilità del prodotto”, aggiunge Kerstin Dietze. Dagli spaghetti al riso e alle riviste, fino alle finestre nelle buste postali, o alle buste per i biglietti d’auguri: le possibilità di applicazione sono molteplici. Questo rende Crystalcon l’alternativa sostenibile ai film plastici per molte applicazioni. Anche se non è completamente trasparente, permette la visibilità necessaria per vedere bene il prodotto confezionato.