Sappi investe in Italia: cresce la cartiera per le carte sublimatiche

Nei prossimi due anni Sappi investirà diversi milioni di euro per espandere il suo “centro di eccellenza” per le carte speciali nel suo stabilimento di Carmignano, nell’Italia settentrionale. Con questo investimento, l’azienda prevede di aumentare la capacità di produzione, per sostenere un’ulteriore crescita nel settore esistente della sublimazione d’inchiostro, in combinazione con un servizio di prima classe e con dei tempi di consegna di prim’ordine.

Già nel 2018, Sappi ha riconosciuto l’importanza della carta sublimatica per la stampa a trasferimento digitale. Ha rilevato il settore della carta speciale di Cham Paper Group, un gruppo svizzero di aziende attive a livello internazionale nel campo della carta speciale con stabilimenti ad alte prestazioni a Carmignano e Condino (Italia). L’apertura del Digital Solutions Centre a Carmignano un anno dopo ha sostenuto il lancio di ulteriori innovazioni di prodotto nel campo della stampa a sublimazione – per esempio Transjet Drive. Ora Sappi si sta impegnando ulteriormente nel sito vicino a Venezia: con un investimento di diversi milioni di euro, il “centro di eccellenza” di Carmignano sarà ulteriormente rafforzato entro la fine del 2023.