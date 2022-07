La conferenza annuale ERA di quest’anno e la Packaging & Decorative Conference si svolgeranno a Baveno, in Italia, dal 21 al 23 settembre presso il Grand Hotel Dino.

L’evento avrà luogo in concomitanza con il Management Meeting & General Assembly previsto nel pomeriggio del 21 settembre, seguito da un incontro informale. La conferenza si svolgerà il 22 settembre. Il 23 settembre i partecipanti potranno visitare lo stabilimento Bobst Italia a San Giorgio Monferrato.

Il tema affrontato dalla Conferenza sarà “Stampa rotocalco – il Processo Sostenibile”. Le presentazioni saranno tenute da esperti del settore che parleranno di impatto ecologico e sostenibilità della stampa rotocalco; sostenibilità degli inchiostri a base d’acqua; riduzione delle emissioni di COV mediante recupero del solvente; soluzioni alternative per i cilindri per la stampa rotocalco; cLynxcylinder – la trasformazione digitale per il controllo della superficie dei cilindri rotocalco; uso futuro del triossido di cromo; mono-fogli invece di compositi. Ci sarà inoltre focus sulla stampa rotocalco in India, Africa e Sud Africa e le conseguenze geopolitiche nonché l’impatto sulla coesione europea della guerra della Russia contro l’Ucraina. Chiuderà infine la presentazione della Digital Printing Association/DIPA Academy.

Per ulteriori informazioni visitare il sito di ERA: www.era-eu.org