RecyClass approva la tecnologia Coathink® di SAES Coated Films

La tecnologia Coathink® sviluppata da SAES Coated Films è approvata come compatibile con il flusso di riciclo del polietilene (PE) flessibile e colorato sulla base di test eseguiti da un laboratorio indipendente, in conformità con il protocollo di valutazione della riciclabilità RecyClass per i film in PE.

Questa tecnologia è un rivestimento a base d’acqua ad alta barriera all’ossigeno applicato su imballaggi accoppiati multistrato a base di PE. Le proprietà barriera si ottengono con l’aggiunta di alcol polivinilico (PVOH) nella formulazione. I laminati che utilizzano Coathink® sono principalmente adatti per applicazioni di imballaggi in plastica flessibile per alimenti, prodotti per la cura della persona e industriali.

La compatibilità del riciclo è stata valutata presso Aimplas in conformità con il protocollo di valutazione della riciclabilità RecyClass per i film in PE. Le valutazioni di riciclabilità sono state eseguite sia per un film PE monostrato con Coathink® applicato come rivestimento superficiale sia per una struttura laminata in PE con Coathink®. Il rivestimento può essere lavato via da un film monostrato durante il processo di riciclo, ma i risultati finali sono stati gli stessi per entrambe le strutture valutate.

I risultati di laboratorio mostrano che Coathink® è conforme all’attuale flusso europeo di riciclo del PE colorato e flessibile, a condizione che venga utilizzato in condizioni specifiche, che tra l’altro determinano la quantità e la natura dell’adesivo per la laminazione, del rivestimento e degli inchiostri.

La valutazione mostra anche che il materiale plastico generato attraverso il processo di riciclo può essere utilizzato in applicazioni di alta qualità come il film soffiato in PE con fino al 25% in peso di questa tecnologia.

I test di questa tecnologia dimostrano l’impegno dell’industria della plastica nella progettazione di pellicole PE barriera ad alte prestazioni compatibili con i flussi di riciclo dedicati.