Giunti alla 4 generazione, i fratelli Roberta e Umberto Ragusa portano avanti – insieme al padre Nico – l’azienda di famiglia, Ragusa Grafica Moderna, nata in “bianco e nero” negli anni 50, con dedizione e professionalità. Oggi la loro produzione è basata principalmente sulla stampa commerciale, magazine e riviste, cataloghi, manifesti e locandine, editoria.

Da alcune settimane hanno installato nella sede produttiva di Modugno (BA) la nuova Heidelberg Versafire LP, un sistema di stampa digitale in quadricromia ad alte prestazioni, ideato per stampare su una ampia gamma di supporti, eccellente per la gestione di volumi elevati.

“Siamo molto soddisfatti dell’investimento” ci dice Roberta Ragusa “la Versafire LP è un’attrezzatura solida, con un’ottima qualità di stampa. I nuovi toner di ultima generazione riescono a dare allo stampato un effetto più reale. Riusciamo a passare molte lavorazioni da offset a digitale a seconda del numero di tirature richieste. Grazie al banner da 96 cm che ci permette di fare lavorazioni fronte-retro su 4 ante e pieghevoli e alla flessibilità nella produzione con grammature da 40 a 470 gr, abbiamo ampliato la gamma delle nostre lavorazioni affiancando la tecnologia digitale alla offset della nostra Heidelberg CD 102- 5 colori.”