Fujifilm Integrated Inkjet Solutions sceglie Vetaphone

FUJIFILM Integrated Inkjet Solutions è il reparto della divisione FUJIFILM Inkjet Business che progetta e produce prodotti inkjet per l’integrazione in altre macchine e processi di produzione e come parte di soluzioni di stampa personalizzate.

A guidare ogni progetto è una squadra Fujifilm dedicata e competente in grado di sfruttare le risorse e le capacità delle sue tecnologie globali. Joseph Schweiger, amministratore delegato di FUJIFILM Unigraphica AG, la squadra di integrazione di Fujifilm in Liechtenstein, afferma: “il nostro approccio è quello di assegnare un gruppo dedicato a ciascun progetto in modo da poter fornire la migliore soluzione possibile per ogni singola situazione. Garantiamo un’implementazione fluida e, se necessario, su più siti. Qualunque sia la configurazione, le fasi di prova del concetto, dei test e della convalida sono integrate nel processo per garantire un’implementazione semplificata”.

Fujifilm utilizza risoluzioni di stampa inkjet elevate e gocce di piccole dimensioni, 1200 x 1200 dpi con 2 – 13 picolitri di inchiostro e stampa a una distanza di soli 0,8 mm dal materiale da stampare. “Tale precisione garantisce un trattamento superficiale di alta precisione, che è in gran parte il motivo per cui Fujifilm ha scelto Vetaphone per il trattamento corona”, ha aggiunto Schweiger.

La tecnologia per il trattamento corona Vetaphone installata presso lo stabilimento di Ruggell in Liechtenstein è una delle nuove stazioni VE1A-M 620 del produttore danese con quattro elettrodi ceramici e un generatore iCorona™ da 2kW. È montato su un modello FUJIFILM TransJet RS 300-520 nello showroom e nel centro demo di Fujifilm.

“Siamo molto soddisfatti delle prestazioni del nostro trattamento corona Vetaphone e il nostro rapporto di lavoro ben consolidato con l’Area Sales Manager dell’azienda, Ahmed Türkmen, rende il lavoro con Vetaphone un’esperienza fluida e piacevole”, ha concluso Schweiger