Quarta tappa del TAGA TOUR a Città di Castello il 21 Marzo 2023

Dopo il successo delle prime tre tappe che ha visto la partecipazione di oltre 200 tecnici, è ufficiale la data della quarta tappa del TAGA Tour che avrà luogo il giorno 20 e 21 Marzo 2023 a Città di Castello presso:

Polo Tecnico “Franchetti Salviani” – Via Rigucci 35, Città di Castello PG

La prima giornata sarà dedicata agli studenti della scuola Franchetti Salviani a cui TAGA Italia dedicherà una giornata di formazione sul mondo della stampa, degli inchiostri e dei temi centrali dei documenti 19 e 20. Un modo per continuare ad investire sulle nuove generazioni e introdurli nel settore attraverso temi cruciali per le aziende di stampa.

Il giorno 21 Marzo TAGA Italia e alcune delle aziende che hanno contribuito alla redazione dei documenti, ospiteranno i tecnici in un percorso formativo ed informativo che prenderà in esame tutto il processo di produzione, all’ottimizzazione dei file per la stampa alla stampa, passando per supporti, normative e materiali di consumo.

Non mancheranno momenti di riflessione condivisa oltre che il consueto spazio dedicato alle tecnologie che le aziende vorranno esporre durante la giornata.

Di seguito il programma della giornata:

Programma della giornata

ore 9.00 REGISTRAZIONE EVENTO

ore 10.00 TAGA

Presentazione Giornata e documenti TAGA.DOC.19 e TAGA.DOC.20

ore 10.30 TECNOLOGIE GRAFICHE+T&K

La Stampa delle Etichette con tecnologia UV/UV-Led

ore 11.00 GUANDONG e IST

Storia delle materie plastiche e resine – Impianti UV

ore 11.30 DOMANDE

ore 11.40 COFFEE BREAK

ore 12.10 COLORGRAF+PRINTGRAPH

Conduzione macchina e controlli stampati UV – Gomme, caucciù, rulli per stampa UV e bivalente

ore 12.40 BORDONI+HEIDELBERG

Sicurezza, norme e regolamenti CE – Attrezzature, configurazioni impianti UV e sicurezza

ore 13.10 DOMANDE

ore 13.20 LUNCH TIME

ore 14.45 KBA+SUN CHEMICAL

Configurazioni macchine e disposizione essiccatori – Formulazione di base inchiostri

ore 15.15 Tavola rotonda

ore 15.30 FINE LAVORI

Per i partecipanti saranno disponibili degli estratti di TAGA.DOC.19 “LA TECNOLOGIA UV e TAGA.DOC.20 “LA STAMPA UV SUI SUPPORTI PLASTICI”.