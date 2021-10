Sono tante e rilevanti le novità presentate al Viscom 2021 da Print Solution Srl, l’azienda Italiana specializzata nella distribuzione e commercializzazione di soluzioni e apparecchiature complete per la stampa di etichette e per la stampa e la realizzazione di packaging.

Dopo il grande successo di vendite ottenuto con Greenbox, la soluzione per la stampa diretta su Cartone con inchiostri base acqua inodore, ecco la seconda versione, Greenbox-2, che utilizza nuovi inchiostri a pigmento resistenti all’acqua e allo sfregamento e che consente di stampare direttamente su carta e cartone ondulati stesi in fogli o imballi già formati fino 15cm di spessore. La tecnologia HP Pagewide impiegata in Greenbox2 consente produttività notevoli grazie alla sua velocità di stampa di 30 metri/minuto e risoluzione di stampa fino a 1200dpi. Greenbox2 è certificata industria 4.0 e beneficia degli incentivi fiscali messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per chi invece fosse alla ricerca della soluzione ideale per la stampa di sacchetti/buste di plastica, anche a fondo pieno (nero), personalizzazione di gadget e calendari, Printsolution propone la nuovissima PrintBox-UV, che consente la stampa diretta su supporti anche molto spessi con una testa di stampa Epson single pass e inchiostri UV (CMYK+BIANCO) per stampare praticamente su qualsiasi materiale con una notevole velocità (fino a 20 metri/min) e un’ottima risoluzione. Anche PrintBox-UV beneficia dei vantaggi fiscali del programma Industria 4.0.

Ma probabilmente la più importante novità presentata a Viscom 2021 è la EDM-650, una nuova e rivoluzionaria soluzione per la stampa digitale diretta su carta e cartone a foglio con un’elevatissima velocità di stampa (fino a 40 metri /minuto) e bassissimi costi di stampa, che garantisce una buona flessibilità nelle operazioni di stampa grazie a un passaggio supporti fino a 2 mt di larghezza non si capisce cosa vuol dire e con la possibilità di configurazione del numero di teste di stampa utilizzabili (da 2 a 6 ) per una larghezza di stampa che va da 42 cm a 120cm, e che la rende veramente unica nel suo mercato.

“Dopo un periodo particolarmente difficile per gli operatori del settore, pensiamo sia stato importante tornare al Viscom 2021 offrendo soluzioni innovative e strategiche per tutti quei clienti alla ricerca di attrezzature affidabili che possano aumentare e offrire nuove opportunità di business e di crescita, in un settore dove le piccole e medie produzione di packaging personalizzato sono in costante crescita”, ci spiega Fabio Callegari, responsabile commerciale di Printsolution Srl, ricordandoci inoltre che è possibile possibile prenotare una demo personalizzata nello showroom aziendale presso la sede di Sesto S.Giovanni (Mi).