Nella Giornata Nazionale dell’Albero 2024, arriva la campagna di comunicazione ORIGAMA LA CARTA con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani – e non solo – sul ruolo della carta stampata e sulla sua sostenibilità: Piantala! Non restare indifferenziato.

Si è svolto lo scorso 21 novembre, nella Giornata Nazionale dell’Albero, presso Confcommercio a Milano, l’evento “Comunicazione stampata: Io ci sto!”, organizzato da ADICA (Associazione Nazionale Distributori Carta), ARGI (Associazione Fornitori Industria Grafica), ENIP-GCT (Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica, Cartotecnica e Trasformatrice) e Federazione Carta e Grafica con il coordinamento di Two Sides Italia, durante il quale è stata presentata la campagna di comunicazione ORIGAMA LA CARTA.

L’evento è stato introdotto da Paolo Villa, Presidente di ADICA che ha sottolineato l’importanza della partnership fra scuola, associazioni e industria per promuovere il valore economico, sostenibile e sociale dell’industria della carta e della grafica nel nostro Paese. Marco Nigrelli di ADICA ha quindi presentato nuove modalità per dialogare con i ragazzi delle scuole grafiche, fra le quali appunto il bando di concordo “Sostenibilità della comunicazione su carta” illustrato da Valentina Zancla Candido ENIP-GCT.

Realizzata dagli studenti dell’Istituto Aldini – Valeriani di Bologna, vincitori del concorso alla sua prima edizione, ORIGAMA LA CARTA ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani, e non solo, sul ruolo della carta stampata e sulla sua sostenibilità.

“Perché carta e stampa contribuiscono alla riforestazione” spiega Carlotta Berni di ADICA durante la presentazione “e le foreste crescono (equivalenti a 1500 campi da calcio al giorno secondo la FAO) mentre la carta è riciclata in alta percentuale (>80% secondo ERPC)”.

Un linguaggio diretto, quello della campagna, che richiama con tono ironico – proprio nella Giornata Nazionale dell’Albero – l’idea di piantare alberi e promuovere la raccolta differenziata: Piantala! Non restare indifferenziato.

“Un claim, ORIGAMA, che gioca sull’amore per la carta” afferma Carlotta Berni “e un payoff, Chi vive del bosco lo protegge, che crea un legame forte tra l’uso consapevole della carta e la sostenibilità, umanizzando l’industria della carta e comunicandone l’impegno ambientale. La frase Così fa anche carta trasmette un messaggio di fiducia e positività verso il materiale, smontando eventuali pregiudizi (e fake news) sul suo impatto ambientale”.

“Dobbiamo tutti lavorare per migliorare la percezione dell’opinione pubblica nei confronti di carta e stampa, facendo riconoscere gli importanti traguardi raggiunti perché è la percezione del pubblico, alimentata da fake news, a non corrispondere ai dati di performances sull’ambiente” afferma Massimo Ramunni di Two Sides Italia e Federazione Carta Grafica.

“Secondo i risultati della ricerca condotta da Toluna per Two Sides, Trend Tracker 2023, solo il 15% dei consumatori sa che la superficie forestale europea è in costante aumento mentre il 18% sa che in Europa il tasso di riciclo di carta e cartone è superiore al 60% a fronte di un tasso di riciclo europeo di carta e cartone oltre l’80%” aggiunge Ramunni.

Il richiamo all’origami di ORIGAMA aggiunge un elemento pratico e coinvolgente unitamente alla Call to Action: inquadra il QR Code e visita il sito web e crea un origami con il tuo animale preferito, rispondi al paper quiz ed esplora gli altri contenuti del sito.

Un foglio di carta con due occhi che prende vita tra le nostre mani creando un origami con gli animali protagonisti di ORIGAMA.

La declinazione della campagna è off line con 260 poster in Metro Milano,100 rotor nelle edicole di Milano grazie al supporto di SNAG e FIEG e 30.0000 volantini che verranno distribuiti allo stand di ORIGAMA al Milan Games Week & Cartoomics, da domani sino al 24 novembre presso Fiera Milano Rho.

Nella seconda parte dell’evento si è inoltre tenuto un dibattito dal titolo: ”Idee e proposte per promuovere i valori di sostenibilità della carta e della stampa” che è stata moderata da Sara Bonini ARGI e Federazione Carta Grafica e da Nicola Tisi di Federazione Carta Grafica, al quale hanno partecipato tutti i relatori e il DG di Assografici e Federazione Carta Grafica Maurizio D’Adda.