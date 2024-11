PRINT4ALL 2025: la Corrugated Experience prende forma

Corrugated Experience: Il cartone ondulato sarà tra i grandi protagonisti di Print4All 2025, settore in grande crescita in tutta Europa ed eccellenza italiana con un mercato che vale più di 4 miliardi di euro. A disposizione dei visitatori un percorso di visita esperienziale e dedicato per scoprire le eccellenze di un comparto dalle grandi potenzialità di sviluppo.

Il settore del cartone ondulato sta vivendo un momento di grande dinamismo in tutta Europa, con un trend di crescita costante che, tra i maggiori produttori, vede l’Italia eccellere: secondo gli ultimi dati GIFCO, il mercato italiano, con un valore di oltre 4 miliardi di euro e una produzione di quasi 8 miliardi di metri quadrati nel 2023, è infatti il secondo mercato europeo, apprezzato nel mondo per qualità e livello tecnologico dell’offerta.

A Print4All 2025 (Fiera Milano, 27-30 maggio), questa eccellenza sarà raccontata e valorizzata attraverso Corrugated Experience, un percorso immersivo, dinamico e formativo che svelerà le innovazioni e le infinite potenzialità di un materiale che, tra sostenibilità, innovazione e design, sta ridisegnando il futuro dell’imballo primario e secondario.

Un’occasione unica per scoprire l’offerta dei grandi produttori europei e l’alto livello di un made in Italy che oggi è in testa alla classifica mondiale dei paesi esportatori di cartone ondulato, con esportazioni raddoppiate negli ultimi 10 anni (oltre 100 milioni di euro nel 2023) e una previsione di crescita costante da qui al 2026.

A guidare questa tendenza sono diversi fenomeni. Driver di sviluppo è certamente l’espansione dell’e-commerce, canale di vendita che richiede imballaggi resistenti che possano essere trasportati con facilità e sicurezza, ma fondamentale è anche l’aumento della richiesta nella vendita al dettaglio, con la conseguente spinta innovativa che porta a gestire il materiale con crescente attenzione al design e alla personalizzazione garantita dalle tecnologie di stampa. Ulteriore leva di crescita è, sulla spinta delle ultime normative europee, la richiesta di imballaggi sempre più sostenibili, che apre nuove opportunità di sviluppo per il cartone ondulato, che dal punto di vista dell’impatto ambientale rispetta tutti i principi delle 3R (Reduce, Recycle, Reuse).

In questo scenario, lo sviluppo della Corrugated Experience diventa uno dei pilastri di Print4All 2025, un focus strategico nato per dare voce e valore a un segmento di mercato di indiscussa rilevanza e all’intera catena di trasformazione.

Grazie anche alla collaborazione con l’associazione dei trasformatori rappresentati da GIFCO, Corrugated Experience sarà un punto di riferimento e aggregazione in cui scoprire applicazioni e conoscere i trend più significativi di efficienza, sostenibilità e materiali innovativi per l’intera filiera produttore-trasformatore-brand owner. Non sarà semplicemente un’area verticale della fiera, ma un vero e proprio percorso tematico, una mappa performativa che dalle prime fasi di pre-press guarda ad ogni fase del processo fino al prodotto finito. In fiera sarà possibile seguire un “tour” ideale attraverso il quale scoprire aziende dalla lunga esperienza e tecnologicamente all’avanguardia, che racconteranno il cartone ondulato dalla sua produzione alla trasformazione fino alla stampa. Un’esperienza coinvolgente e ricca che si concentra sull’analisi del processo produttivo e sull’innovazione dell’esperienza di stampa e diventa showcase di soluzioni tecnologiche che sanno adattarsi ai cambiamenti e alle richieste del mercato, attraverso approfondimenti e nuove opportunità.

Print4All 2025 vede già oggi confermata la partecipazione di importanti player del settore, fornitori di macchinari e attrezzature per la produzione e la lavorazione del cartone ondulato, che arricchiranno i contenuti della Corrugated Experience: Esko, Forgraf, Fosber, Koenig & Bauer, La Sorgente (membro del Gruppo Siegwerk), Li Shenq Machinery, New Aerodinamica, Pacfort GmbH, Petratto, RE, Sei Laser, Simec Group, tesa e Uteco.