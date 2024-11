In risposta allo skill mismatch che caratterizza il comparto, nasce il percorso IFTS post-diploma in apprendistato di primo livello per Operatore/Operatrice di Macchine Stampa realizzato da Gi Group e Rotolito

Nel 2023 la filiera Carta e Grafica ha raggiunto un valore di fatturato di 27,2 miliardi di euro, pari all’1,3% del PIL nazionale, confermandosi una delle eccellenze del Made in Italy (dati Centro Studi Federazione Carta e Grafica). Con oltre 16.000 aziende attive e più di 160.000 addetti, il comparto si dimostra non solo solido, ma anche in espansione. Secondo le previsioni di Unioncamere, infatti, nel quadriennio 2024-2028 si stima l’inserimento di 18.500 figure qualificate. Tuttavia, si osserva una crescente difficoltà delle aziende nel reperire competenze specializzate, indispensabili per affrontare le sfide di un mercato in continua trasformazione.

Per contribuire a rispondere a questa esigenza, Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, e Rotolito, leader nella industry tipografica a livello nazionale e internazionale, con Nava Press e CNOS-FAP Milano lanciano a Milano il percorso IFTS post-diploma in apprendistato di primo livello per Operatore/Operatrice di Macchine Stampa.

Attraverso un programma formativo specializzante e gratuito le 12 persone selezionate potranno apprendere le competenze più richieste dal settore, approcciando temi con un forte orientamento all’innovazione tecnologica e allo sviluppo dell’industria 4.0 quali logistica industriale, tecnologie dei processi di produzione, controllo qualità del prodotto, certificazioni di processo, green economy e sostenibilità. I corsisti sono inseriti fin dal primo giorno con un contratto di apprendistato di primo livello che alternerà momenti di formazione presso la scuola grafica Salesiani di Milano e lavoro in azienda, dove potranno fare esperienza in prima persona con la supervisione di professionisti.

Concluso positivamente il percorso, i partecipanti conseguiranno un Certificato di Specializzazione tecnica superiore (IV livello EQF) riconosciuto a livello europeo.

“Sono orgogliosa di annunciare che, a partire dall’11 novembre, daremo il via al progetto sPrint: un percorso IFTS fortemente voluto da Gi Group e il Gruppo Rotolito, realizzato in collaborazione con Nava Press, CNOS-FAP Milano e la scuola grafica Salesiani di Milano, per formare i futuri addetti del settore stampa. La formazione di qualità è fondamentale per i nostri ragazzi e ragazze, poiché offre loro la possibilità di acquisire una preparazione di alto livello, esplorare nuove opportunità e restare competitivi nel mondo del lavoro. Un giovane ben preparato, infatti, potrebbe diventare la prossima risorsa per un’azienda, generando un circolo virtuoso di crescita e valore. Questo percorso, costruito con un attento equilibrio tra moduli teorico-pratici sia in aula che in azienda, include momenti di riflessione, momenti ludici e confronto attivo, affinché i 12 partecipanti possano davvero crescere: imparando, sperimentando la vita aziendale fin dal primo giorno e avvicinandosi a se stessi, dedicando tempo a comprendere chi sono oggi e chi vorranno diventare domani.” afferma Cristina Reduzzi, Division Manager Manufacturing & Industry 4.0 di Gi Group.

“Siamo felici di aver dato vita alla partnership con Gi Group, che ci ha supportati nel dare concretezza alla nostra mission: aprire le porte della conoscenza di un mestiere antico ma sempre attuale, quello delle tecniche di stampa e nobilitazione di libri, magazine e packaging di prestigio. Le nuove generazioni, i nuovi talenti che si candideranno, partecipando al nostro progetto, rappresentano la linfa vitale per la continuità di un settore importantissimo dell’eccellenza Made In Italy: un mix di tecnologie all’avanguardia e competenza, artigianalità e innovazione digitale, passione e tecnica, sostenibilità sociale e ambientale” conclude Giuseppe Pagliaro – Chief Human Resources Officer di Rotolito.