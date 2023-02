Print Solution Srl è un azienda specializzata nella distribuzione e commercializzazione di soluzioni complete per la stampa di etichette e packaging, da oltre 10 anni e grazie alla sua grande competenza ed esperienza nel settore, Print Solution è il punto di riferimento in Italia dei più importanti produttori di tecnologie internazionali, che si affidano alla struttura creata da Fabio Callegari per la commercializzazione sul mercato italiano

Si chiama GreenBox Evo, ed è l’ultima arrivata in casa Print Solution, lo specialista di soluzioni di stampa digitale per svariati mercati, fra cui etichette e packaging.La nuova macchina da stampa digitale proposta dall’azienda di Fabio Callegari, è ideale per la stampa diretta di piccole e medie tirature di scatole di cartone, sacchetti di carta, scatole pizza, legno, polistirolo, tovagliette di carta, polpa di cellulosa, cotone e juta.

Frutto di anni di esperienza nel settore specifico della stampa su cartone e packaging, GREENBOX EVO è l’evoluzione dell’ormai nota GREENBOX che rappresenta una delle soluzioni più vendute in Italia ed in Europa da Print Solution nel mercato delle stampanti per cartone e packaging entry level.

La GreenBox Evo nel dettaglio

Completamente riprogettata, la GREENBOX EVO è tra le stampanti per stampa diretta CMYK single pass quella più performante e in grado di soddisfare anche una fascia di utenti professionali che necessitano di performance, alta affidabilità, bassi costi di stampa, automatizzando il più possibile le proprie tirature. Per questo motivo la nuova GREENBOX EVO è dotata di un alimentatore automatico, anche se in opzione, con sistema di pompa a vuoto specifica per le tipologie di supporti che la macchina può stampare (cartoncini, cartone ondulato steso o fustellato, fogli di carta, sacchetti, buste…)

GREENBOX-EVO utilizza capienti taniche di inchiostro da 3 litri cad. per colore, per consentire maggiore autonomia, tirature anche importanti e soprattutto un bassissimo costo operativo di stampa.

Oltre alla riprogettazione del supporto e del tavolo di alimentazione, la GREENBOX-EVO ora è dotata di un nuovo e potente piano aspirato che consente di migliorare la stabilità dei supporti in fase di stampa, nuove guide intermedie che agevolano il passaggio carta e il lavoro dell’operatore, rendendo la GREENBOX-EVO sicuramente adatta anche a clienti più esigenti.

Facilissima da utilizzare, ed estremamente versatile GREENBOX-EVO rappresenta la soluzione digitale per entrare con un modesto investimento nel mondo della stampa diretta su packaging, soprattutto per il mercato in costante crescita rappresentato dall’esigenza di personalizzare scatole, buste per spedizioni e sacchetti di carta (Shopper), borse in cotone e Juta in piccole e medie tirature.

L’incredibile versatilità di questo sistema è ottenuta attraverso l’utilizzo combinato di un motore di stampa CMYK ultraveloce con inchiostri pigmentati a base acqua, senza solventi e totalmente inodore, in grado di stampare su supporti di carta e cartone, trattati e non, e una testa mobile regolabile sia in altezza, per stampare su supporti o direttamente su packaging fino a 15 cm di spessore: GREENBOX-EVO è ora dotata di un sistema micrometrico con display digitale per la regolazione accurata dell’escursione della testa di stampa dal supporto.

GREENBOX-EVO ha una testina di stampa da 30cm e un passaggio carta per supporti fino a 70cm di larghezza. Proprio per questo motivo GREENBOX-EVO amplierà le opportunità di business, consentendo di stampare direttamente in quadricromia sia su cartoni stesi che ondulati (onda aperta e onda coperta), sia su confezioni pre-fustellate come scatole per torte, pizze, vini, calzature, confezioni e buste per spedizione.

La produttività di GREENBOX-EVO è garantita dalla sua velocità di stampa: grazie infatti alla Testina di Stampa HP Pagewide singlepass, il sistema è in grado di produrre stampati in quadricromia fino a 30 metri al minuto con una risoluzione massima di 1200 x 1200 dpi.

‍GREENBOX-EVO utilizza inchiostri a base acqua pigmentati, utilizzati dai più diffusi sistemi per la produzione on-demand di packaging e di etichette, che garantiscono oltre all’ottima resa su supporti anche non trattati, una grande resistenza sia agli agenti atmosferici che allo sfregamento e all’acqua.

A tu per tu con Fabio Callegari, Amministratore Delegato Print Solution

Qual è il posizionamento di questa nuova macchina per la stampa di packaging in cartone?



“La GREENBOX EVO si posiziona in un segmento molto interessante in quanto combina la qualità di stampa con costi di investimento e di esercizio a un livello inedito. Fino a ieri l’offerta di Soluzioni Digitali rivolte al mondo del Packaging e del Cartone si concentrava principalmente sulla Qualità di Stampa e poco sui Costi di stampa e di esercizio; ecco che con GREENBOX EVO riusciamo a soddisfare entrambe le esigenze. Con GREENBOX EVO, gli stampatori potranno infatti godere di un’alta Qualità e Versatilità di stampa senza compromettere i costi di stampa e di esercizio”.

Per quali tipologie di lavori e tirature è particolarmente indicata la GreenBox Evo?



“La grande versatilità di Greenbox Evo le consente veramente di stampare su quasi tutto. Va anche considerato che l’utilizzo di inchiostri privi di solventi e completamente inodore consente di aprirsi anche al mondo del Food e di tutto il comparto del packaging per cibi pronti, mense e consegne a domicilio, incluse la stampa diretta su prodotti già fustellati come scatole per Pizze, Dolci etc. Greenbox Evo può affrontare anche tirature medio alte grazie alle ottime economie di costi e di gestione ottenibili con le generose taniche di inchiostro da 3 Litri cadauna e il mettifoglio automatico con pompa a vuoto opzionale”.

Avete già avuto feedback dal mercato?

“Assolutamente sì: ormai da qualche anno siamo seguiti dal mercato con molto interesse perché abbiamo offerto soluzioni innovative in questo specifico settore e risolto con impegno e serietà molte delle sfide tipiche del digitale, ormai la nostra tecnologia e le nostre soluzioni sono mature per consentirci di penetrare nuovi mercati: ad ogni novità che presentiamo corrispondono numerose richieste di informazioni, campionature e stampe su materiali specifici dei clienti, demo presso il nostro Showroom o presso le Fiere a cui partecipiamo attivamente sia localmente che a livello internazionale”.

Quali sono le caratteristiche per le quali si fa più apprezzare?

“Sicuramente il rapporto qualità/prezzo in quanto questa è una macchina in grado di gestire, grazie al bassissimo costo di stampa, anche produzioni più importanti. Robustezza e affidabilità ne fanno sicuramente il partner ideale per chi vuole personalizzare i suoi prodotti a costi decisamente interessanti. Il nuovo e robusto piano aspirato fornisce una buona stabilità anche con supporti molto leggeri. Aggiungerei la serietà di un affidarsi ad un partner italiano affidabile ed esperto, ma forse meglio lasciar giudicare al mercato…”