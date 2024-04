“A nome del Consiglio Generale della Federazione Carta e Grafica, che riunisce Acimga, Assocarta e Assografici, auguro ad Emanuele Orsini buon lavoro, con l’impegno di sostenerlo per rendere la Confindustria ancora più propositiva nel dare al Governo e all’Europa soluzioni per la crescita delle nostre imprese”– così commenta Michele Bianchi – Presidente della Federazione Carta e Grafica – la designazione del nuovo presidente Confindustria, che aggiunge – Sostenibilità, politiche energetiche e competitività devono essere le “chiavi” per dipanare le questioni economiche, sociali e di sicurezza strategica che abbiamo di fronte a noi”.

La Federazione Carta e Grafica rappresenta la filiera della carta, della trasformazione e delle relative tecnologie, un settore Made in Italy con un fatturato di più di 30 miliardi di euro, circa 160.000 addetti e 16.000 aziende.