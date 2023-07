IST (Italia Sistemi Tecnologici S.p.A.) si è aggiudicata il grado di “Prime Company”. Riconoscimento della massima affidabilità commerciale per il 2023 per il CRIBIS D&B.

Il prestigioso riconoscimento da parte di CRIBIS D&B, società specializzata nella fornitura di informazioni commerciali su società italiane ed estere, è stato assegnato a IST S.p.A. attribuendole il massimo livello di affidabilità come controparte di una transazione commerciale B2B.

“Siamo incredibilmente onorati di questo riconoscimento”, ha dichiarato Alessandro Galli Product Marketing Manager of IST, “il CRIBIS Prime Company è un premio di grande valore dato che ogni anno viene assegnato solo al 3% delle oltre 6 milioni di aziende italiane.”

CRIBIS D&B conferisce questo riconoscimento attraverso la sua valutazione tramite il suo CRIBIS D&B leader nel settore; per il calcolo vengono utilizzate numerose variabili, tra cui informazioni personali, indici e dati di bilancio, anzianità aziendale, esperienze di pagamento, presenza di informazioni negative. Il premio CRIBIS prime Company è riconosciuto come il più alto livello italiano di valutazione della stabilità commerciale di un’organizzazione. È rilasciato, solo ed esclusivamente ad aziende che mantengono un’elevata affidabilità economico – commerciale.

“Questo importante riconoscimento è un’affermazione del livello di solidità economica e commerciale di IST e una garanzia per tutte le aziende che ci hanno scelto come partner commerciale.” Ha concluso Massimiliano Mingacci, Global Sales and Marketing Manager di IST.

CRIBIS D&B è membro di CRIF, una società indipendente con il 90% del suo capitale detenuto da soci fondatori e dirigenti, e il restante 10% circa da vari istituti di credito. Tra queste ultime, dal 1990 sono presenti nel gruppo azionario 3 banche internazionali, quali BNL-BNP Paribas, Deutsche Bank e Banco BPM SPA (il più grande istituto di credito cooperativo italiano).

Situata a Modena, in Emilia – Romagna, IST è specializzata nella progettazione, produzione e installazione di distillatori per solventi e sistemi di lavaggio riconosciuti per la loro efficienza ed affidabilità.

IST ha recentemente fatto notizia a livello internazionale per aver presentato due innovazioni tecnologiche all’avanguardia, la TW e il ROTO PLUS NEXT all’EUROPEAN COATING SHOW 2023 di Norimberga, in Germania.

La squadra altamente qualificata di IST gestisce un processo di produzione completo a 360 gradi utilizzando materiali sicuri e durevoli garantendo la missione di fornire tecnologie affidabili e all’avanguardia per anticipare gli standard di pulizia del domani.

Per saperne di più su IST e i suoi prodotti visita lo stand 7B20 al LabelExpo di Bruxelles dall’ 11 al 14 settembre 2023, o per maggiori informazioni visita il loro sito www.ist.it.