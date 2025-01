Konica Minolta presenta un nuovo Roadshow dedicato alla stampa e nobilitazione digitale di etichette. Un’importante occasione di aggiornamento e networking per le aziende di stampa, offrendo una panoramica completa sulle soluzioni innovative per la stampa di etichette, dal design alla produzione. I partecipanti avranno la possibilità di vedere da vicino le tecnologie LABEL più avanzate Konica Minolta, che combinano qualità, velocità e sostenibilità. Saranno inoltre presentate soluzioni software DELLA SUITE ACCURIO PROFLUX per la gestione e l’automazione dei flussi di lavoro.

L’evento, che vedrà le sue prime tappe a Valdobbiadene (TV) e Medolla (MO), è pensato per fornire ai professionisti del settore un’opportunità unica di scoprire le innovazioni tecnologiche di Konica Minolta nel campo della stampa e nobilitazione digitale, con un focus particolare su AccurioLabel 400, ossia la macchina di stampa di punta nel portafoglio label di Konica Minolta.

Le soluzioni presentate durante il roadshow rispondono alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, in cui la personalizzazione delle etichette e la gestione dei processi produttivi sono sempre più cruciali.

L’idea è di avvicinarsi agli Stampatori Professionali e facilitare l’incontro tra l’azienda e gli addetti ai lavori.

Le prima tappe del Roadshow saranno:

Parco della Filandetta, Valdobbiadene (TV) – 23-24 gennaio 2025

Cantina Venti Venti, Medolla (MO): 6-7 febbraio 2025

Durante l’evento i professionisti del settore potranno vedere in funzione i sistemi di stampa per etichette AccurioLabel con i quali potranno:

ottenere etichette prestigiose e distintive per i propri clienti;

per i propri clienti; affiancare ai sistemi di stampa tradizionali, sistemi digitali in grado di gestire basse tirature ed elevata personalizzazione;

in grado di gestire beneficiare di un’interfaccia intuitiva e della semplificazione delle operazioni di stampa;

e della semplificazione delle operazioni di stampa; stampare etichette con il colore bianco in un solo passaggio con un grado di opacità elevatissimo introvabile sul mercato;

contare sulla professionalità ed affidabilità di un produttore Market Leader in Italia e in Europa.

Inoltre, sarà possibile visionare insieme ai consulenti samples nobilitati digitalmente con il nuovo Sistema di Nobilitazione roll to roll MGI JETvarnish 3D Web 400 per scoprire tutte le potenzialità del digital embellishment. Si tratta un dispositivo innovativo, presentanto in anteprima a drupa 2024 e in lancio ora sul mercato.

PIù nel dettaglio, con questo Roadshow dedicato alla Stampa di Etichette, Konica Minolta presenta la gamma AccurioLabel all’interno di un processo di stampa end to end, che parte dalla Stampa con i sistemi della serie AccurioLabel, passa dalla Nobilitazione con la nuova MGI JETvarnish 3D Web, e arriva fino alla Finitura delle etichette con fustellatura e protezione, attraverso l’applicazione di vernici protettive Flexo.

Quest’ultimo aspetto verrà mostrato in Partnership con due aziende Leader nel settore del Finishing:

Berra, storica realtà del Pavese e azienda di riferimento nel settore delle macchine di finitura per le etichette per la tappa di Valdobbiadene (Treviso); Prati, azienda italiana attiva dal 1973 operante a livello globale con sedi a Faenza e Dallas, per la tappa di Medolla (Modena). Come Partner Tecnico sarà inoltre presente UPM RAFLATAC, primario produttore a livello mondiale di carte e film in bobina per la stampa di etichette.

Le Soluzioni avanzate per la stampa e nobilitazione di etichette che verranno presentate:

AccurioLabel 400 stampante digitale ad alta velocità che offre una qualità eccellente, una facile operatività e la massima efficienza per la produzione di etichette. Con una velocità di stampa fino a 40 metri al minuto, questa macchina è ideale per la produzione di etichette in grandi volumi, pur mantenendo una qualità di stampa superiore e costante. La sua capacità di gestire una vasta gamma di substrati la rende versatile per le esigenze di stampa più diverse.

stampante digitale ad alta velocità che offre una qualità eccellente, una facile operatività e la massima efficienza per la produzione di etichette. Con una velocità di stampa fino a 40 metri al minuto, questa macchina è ideale per la produzione di etichette in grandi volumi, pur mantenendo una qualità di stampa superiore e costante. La sua capacità di gestire una vasta gamma di substrati la rende versatile per le esigenze di stampa più diverse. AccurioLabel 230 soluzione entry-level ideale per le aziende di stampa che desiderano entrare nel mercato delle etichette digitali senza compromessi sulla qualità. Con la possibilità di stampare fino a 23 metri al minuto, questa macchina combina prestazioni elevate e facilità d’uso, rendendola perfetta per le piccole e medie produzioni di etichette. Inoltre, è progettata per offrire il massimo in termini di qualità di stampa, indipendentemente dalla complessità del design delle etichette.

soluzione entry-level ideale per le aziende di stampa che desiderano entrare nel mercato delle etichette digitali senza compromessi sulla qualità. Con la possibilità di stampare fino a 23 metri al minuto, questa macchina combina prestazioni elevate e facilità d’uso, rendendola perfetta per le piccole e medie produzioni di etichette. Inoltre, è progettata per offrire il massimo in termini di qualità di stampa, indipendentemente dalla complessità del design delle etichette. MGI JETvarnish 3D Web 400 macchina innovativa per la verniciatura e la personalizzazione 3D delle etichette, che consente di aggiungere effetti speciali come la verniciatura in rilievo e la verniciatura a spot. Grazie alla sua tecnologia avanzata, è in grado di dare un valore aggiunto alle etichette, offrendo una maggiore attrattiva visiva e tattile, ideale per la stampa di etichette premium. La macchina offre anche la possibilità di gestire substrati di vari spessori e forme, ampliando le possibilità creative per i produttori di etichette.

Agli Stampatori Professionali non resta che scoprire la tappa più vicina a loro e registrati all’evento.

L’ingresso è libero nell’arco della giornata (giovedì dalle 14.00 alle 19.30, venerdì dalle 10.00 alle 18.30), ma riservato ai Professionisti del Settore e previa registrazione.

Per maggiori informazioni o registrarsi all’Evento clicca skin del portale di Converter.