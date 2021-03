Packly lancia il programma Educational dedicato a studenti e insegnanti

“Con Packly il vostro talento è pronto ad esplodere!” – Con questo claim, Packly inaugura il programma Educational dedicato agli studenti, alle scuole e agli enti di formazione di ogni ordine e grado. Un programma che prevede condizioni agevolate (richiedi qui) per gli abbonamenti annuali ai servizi digitali per tutti i livelli disponibili (Business, Professional e Premium) oltre alla possibilità di partecipare agli eventi formativi promossi da Packly.

Da dove nasce il progetto Packly Educational? La naturale predisposizione al servizio e al supporto del team Packly ha incontrato un’esigenza concreta del mondo

formativo, che evidenzia la mancanza di software e attrezzature di ultima generazione per la realizzazione dei progetti di packaging. In un recente sondaggio condotto online, più del 65% degli intervistati ha dichiarato di ricorrere ad aziende esterne per la creazione di un tracciato fustella professionale e rendering 3D. I motivi sono spesso collegati, oltre alla mancanza di applicativi dedicati, anche alla limitata conoscenza degli aspetti tecnici del settore. Su questo Packly ha voluto investire risorse, partendo dalle scuole e dai “futuri professionisti” del packaging.

In questa articolata iniziativa, Packly ha coinvolto ENIPG, Ente Nazionale Istruzione Professionale Grafica, per portare all’interno degli istituti grafici la realtà del mondo cartotecnico. Lo farà con una serie di webinar dedicati ai processi di progettazione e produzione tenuti da professionisti di settore.