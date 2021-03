L’Advanced Hazing Detection riconosce con sicurezza il velo di colore sulla pellicola trasparente

Per verificare la qualità di stampa, il produttore svizzero di pellicole da imballaggio SÜDPACK Bioggio SA utilizza il sistema di ispezione 100% PrintSTAR di ISRA VISION. Tale sistema di ispezione è dotato della funzione di assistenza “Advanced Hazing Detection”, con cui è possibile riconoscere in maniera affidabile e tempestiva eventuali veli di colore sulle pellicole trasparenti, che non sono visibili all’operatore. Inoltre è stato aggiunto anche il modulo “QuickProof”, con cui si può paragonare l’immagine che verrà stampata con il file di riferimento, prima di avviare la produzione. Questi due sistemi di assistenza evitano, così, reclami da parte dei clienti e l’inutile spreco di materiale.

Il gruppo aziendale SÜDPACK produce soluzioni di imballaggio, che non solo proteggono in maniera ottimale i prodotti, bensì conferiscono loro anche un aspetto invitante quando esposti al punto vendita e garantiscono al consumatore la massima convenienza. Grazie a idee innovative, tecnologie e valori molto moderni, nonché affidabilità e stabilità, l’azienda è diventata uno dei principali produttori di pellicole da imballaggio in Europa. Poiché produce pellicole per l’imballaggio alimentare, articoli tecnico-sanitari e altri beni tecnici pregiati, non accetta alcun compromesso in termini di qualità dei prodotti e dei servizi.

La SÜDPACK punta, pertanto, alla massima automazione. Una delle priorità dell’azienda è quella di trovare nuovi modi per ottimizzare la produzione, aumentare l’efficienza e garantire così una maggiore sostenibilità. Il sistema di ispezione 100% in linea PrintSTAR di ISRA VISION viene già utilizzato con successo. In azienda conoscono bene la tecnologia ISRA, che ha dimostrato nel migliore dei modi il proprio valore.

L’utente apprezza in particolar modo la classificazione degli errori. Il sistema di classificazione è molto preciso. A seconda della calibrazione, è possibile impostare un rilevamento degli errori molto dettagliato. Si ottengono così risultati altamente affidabili. La società madre SÜDPACK Verpackungen GmbH & Co. KG ha iniziato un grande progetto di digitalizzazione. Pertanto, l’affiliata svizzera SÜDPACK Bioggio SA (dal comune di Bioggio, nei pressi di Lugano, in Svizzera) si è interessata a innovativi sistemi di assistenza, che ora contribuiscono in maniera significativa a garantire la qualità dei prodotti.

Sicuro rilevamento del velo di colore sul substrato trasparente



Un chiaro vantaggio è l’opzione PrintSTAR “Advanced Hazing Detection”, da poco installata. Questa opzione è una caratteristica unica dell’ispezione di stampa ISRA. Una telecamera aggiuntiva consente di rilevare con affidabilità leggeri veli di colore su tutta la larghezza del substrato trasparente, già durante il processo di stampa. Nel linguaggio tecnico questo tipo di errore si chiama offuscamento ed indica una leggera ed indesiderata stesura di colore al di fuori dell’area dell’immagine. In caso di usura della racla, potrebbero comparire nel motivo stampato veli di colore quasi invisibili. L’operatore non riesce a vederli a causa delle elevate velocità di produzione, e normalmente non sono rilevati neanche da sistemi di ispezione tradizionali. In questo modo è impossibile arrestare una produzione difettosa. Finora questi difetti venivano notati soltanto in fase di lavorazione successiva.

Con l’Advanced Hazing Detection, ISRA VISION ha sviluppato una soluzione affidabile con cui tali errori vengono rilevati automaticamente. Le pellicole trasparenti multicolore prodotte dalla SÜDPACK Bioggio sono ora prive di offuscamento e possono essere consegnate al cliente senza paura di eventuali reclami. Si evitano così produzioni difettose. In caso di errore, il sistema avverte subito l’operatore, che può così analizzarne le cause e adottare le opportune contromisure. I reclami della merce e lo spreco di materiale dovuto ad errori di stampa appartengono al passato. Un importante contributo verso una produzione sostenibile.

Monitoraggio di tutte le specifiche di stampa prima dell’avvio



La funzione QuickProof del sistema PrintSTAR di ISRA offre ulteriori vantaggi. Difficilmente la stampante riconosce, se è stata inserita per errore la versione sbagliata della lastra di stampa, perché non rappresenta un difetto tecnico. Se al cliente viene consegnato un prodotto con il contenuto sbagliato, il danno economico può raggiungere dimensioni notevoli. QuickProof paragona l’immagine che verrà stampata con il file di riferimento (paragone col PDF) prima dell’avvio della produzione, evitando così inutili sprechi e ulteriore lavoro. Il sistema effettua un controllo completamente automatico, verificando se ci sono deviazioni di contenuto. Questo controllo funziona benissimo con tutti i caratteri tipografici, compresi quelli non latini.

Da quando tutte le specifiche di stampa vengono monitorate e impostate automaticamente, la SÜDPACK Bioggio ha potuto accelerare in maniera significativa i processi di produzione e di gestione della qualità. Per ogni ordine si risparmiano tra i 10 e i 15 minuti. Considerando vari ordini al giorno, si arriva ad un risparmio notevole nelle fasi di avviamento di ogni ordine. Inoltre, i responsabili della qualità avranno bisogno di meno tempo per controllare i prodotti in uscita. In media l’azienda riesce ora a realizzare più commesse al giorno, rispetto al passato, che sommandosi nel corso dell’anno portano ad un incremento significativo dell’efficienza produttiva.

Ulteriore aumento della produttività

Una qualità controllata e ispezionata al 100% è un argomento di vendita imbattibile per il produttore di imballaggi. La tecnologia ISRA ha portato a una notevole accelerazione dei processi di lavoro e a un miglioramento della gestione della qualità. Grazie a una migliore qualità dei prodotti e a un minor tasso di errore, la SÜDPACK Bioggio giova di un numero sempre minore di reclami, risparmiando così ulteriori costi. La sua reputazione di produttore affidabile di articoli di alta qualità è stata ulteriormente rafforzata con il sistema di assistenza “Advanced Hazing Detection”.

In futuro, le informazioni memorizzate nel protocollo di produzione del sistema di ispezione verranno utilizzate per fare un uso più efficiente della taglierina. I difetti importanti potranno così essere eliminati dal rotolo in maniera mirata e veloce, aumentando ulteriormente la produttività e l’affidabilità della taglierina. Coi i suoi sistemi di assistenza altamente flessibili, PrintSTAR ha sempre la soluzione giusta e su misura per tutti i tipi di stampa, anche quelli più complessi.