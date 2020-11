Il packaging di lusso promuove la prima edizione digitale di Packaging Première Collection

Quattro giorni, trentasette speaker di rilievo che si sono susseguiti nelle otto sessioni di presentazione moderate dalla giornalista Teresa Magretti: questi alcuni numeri della prima edizione totalmente digitale di Packaging Première Collection, evento pensato per dare una spinta alla ripartenza del settore del packaging deluxe, che si è tenuto dal 9 al 12 novembre.

“Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione, i riscontri ricevuti sono stati positivi; il settore del packaging deluxe aveva bisogno di un momento di incontro, seppur virtuale, nel quale condividere opinioni, idee, novità e da cui attingere energie positive per rimettere in moto il business. Nel frattempo Packaging Première non si ferma e sta lavorando alla prossima edizione della manifestazione, che si terrà a maggio 2021”, commenta Pier Paolo Ponchia, Founder e Director di Packaging Première.

Ciò che è emerso è una sempre maggiore attenzione nei confronti della sostenibilità, sia in termini di prodotto che ambientale. La maggior parte delle aziende adotta infatti una politica ambientale ed energetica e conduce il proprio business all’insegna del rispetto nei confronti dell’ambiente, della trasparenza e della correttezza. Costantemente alla ricerca dell’innovazione dei materiali, le imprese investono molto nelle divisioni di Research & Development al loro interno e si impegnano a ridurre ciò che è inquinante nei loro siti produttivi, attivando un’economia virtuosa.

Il mantra “reduce, re-use, recycle” si tinge di green e apre la strada a soluzioni che vedono come protagonista il packaging capace di coniugare bellezza estetica e approccio sostenibile: spazio dunque al concetto di refill, second life, facilità nello smaltimento al termine dell’utilizzo per consentire un recupero integrale del materiale stesso.

Il packaging deve essere concepito in maniera sostenibile a partire dalla scelta dei materiali – riciclabili, certificati e con il minor impatto possibile. La sostenibilità è inglobata nel processo produttivo e creativo.

L’e-commerce, considerate le circostanze, è diventata una nuova abitudine d’acquisto e ha assunto un’importanza sempre maggiore: è fondamentale quindi che il packaging sappia creare nel consumatore finale un “effetto wow”, essendo l’unica opportunità per un brand di raccontare la propria storia. Il packaging nasconde al suo interno delle digital experiences che connettono il consumatore al brand, grazie all’utilizzo della tecnologia (QR code, realtà aumentata, piattaforme dedicate).

I replay delle giornate saranno disponibili sul canale Youtube di Packaging Première