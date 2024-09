Il 17 ottobre 2024, OMET aprirà le porte degli Headquarters e Innovation Park per un esclusivo Open House dedicato alla Rivoluzione della Stampa per Imballaggi. Questo evento metterà in mostra la nostra ultima innovazione, la Varyflex V4 Offset, progettata per la stampa di alta qualità su film e cartone leggero.

In particolare sarà possibile scoprire in prima persona le straordinarie capacità della V4: 400 m/min, combinazione offset e flexo, polimerizzazione EB, regolazione automatica del registro con demo di stampa live.

Nell’occasione sarà inoltre possibile esplorare l’Innovation Park e il reparto produttivo di OMET, scoprendo i processi di produzione avanzati e le tecnologie alla base dei prodotti.

“Dopo il grande successo ottenuto durante Drupa 2024 a Düsseldorf, dove abbiamo riscosso notevole interesse per le nostre soluzioni di stampa per imballaggi, questo Open House rappresenta l’occasione perfetta per approfondire le caratteristiche innovative della Varyflex V4 Offset. L’evento offre la possibilità di comprendere come questa tecnologia possa incrementare le capacità di stampa per imballaggi, aiutando i nostri clienti a rimanere al passo con le tendenze di mercato”, dice Massimo Bellingardi Marketing Coordinator di OMET.

È ancora possibile registrarsi all’evento. Clicca qui per assicurarti un posto.