In linea con la strategia globale di BFT Group di creare partnership con i principali produttori di rulli anilox in diverse regioni geografiche, BFT è orgogliosa di annunciare una nuova significativa partnership per il mercato statunitense con ARC International, fondata da Mike Foran.

Questa collaborazione nel mercato americano sarà guidata da Technoflex Inc., distributore chiave di BFT Carbon, sotto la leadership di Neil Livesey. Con oltre 25 anni di esperienza nelle camere in fibra di carbonio, Neil è una figura centrale nell’industria della stampa flessografica americana, rendendo Technoflex il fulcro di questa partnership.

ARC International, con stabilimenti produttivi a Charlotte, NC e Las Vegas, NV, celebra il suo 40° anno di attività. L’azienda fornisce una gamma completa di rulli per stampa flessografica e per la produzione di cartone ondulato, nuovi e ricondizionati, oltre a prodotti per la pulizia dei rulli. ARC International dispone di rappresentanti tecnici strategicamente posizionati nel Sud-Est, Nord-Est, Midwest, Sud-Ovest, Nord-Ovest e in Messico, rendendola un fornitore a 360 gradi per le industrie del cartone ondulato, della stampa a banda larga e a banda stretta.

“Siamo entusiasti di avere un partner come ARC International per il mercato statunitense. Sono ben noti e hanno una forte presenza in ogni stato, partecipando costantemente ai principali eventi del paese,” ha commentato Simone Bonaria, COO di BFT Group.

Il mercato americano è di grande importanza per BFT Group, spingendo allo sviluppo della nuova camera a singola lama ON300, caratterizzata da un design innovativo e da un concetto focalizzato sulla minimizzazione delle parti di consumo. Il portafoglio prodotti di BFT Group include non solo camere in fibra di carbonio aperte e chiuse di BFT Carbon, ma anche sistemi completi di inchiostrazione e lavaggio, viscosimetri automatici e il nuovissimo sistema di misurazione del consumo istantaneo INK600. Tutti questi prodotti saranno presentati ai clienti dal team di vendita di ARC.

BFT Group e ARC International esporranno le loro soluzioni innovative al prossimo SuperCorrExpo, il più grande evento corrugated dell’America del Nord, che si svolgerà a Orlando (FL) dall’8 al 12 settembre 2024. Invitiamo tutti i professionisti del settore a visitare i nostri stand e scoprire come la nostra partnership può beneficiare le vostre operazioni.