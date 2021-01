Nuova acquisizione strategica per Grifal

Si rafforza ulteriormente il gruppo GRIFAL grazie alla firma di un accordo vincolante per l’acquisto del 100% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata (“Newco”) in cui Tieng S.r.l., società con sede a Zanica e fondata dalla famiglia Boffi, effettuerà il conferimento del complesso aziendale concernente la progettazione e produzione di impianti e macchinari per incollaggio resine e per l’automatizzazione del packaging. Tieng, già fornitore strategico di GRIFAL, è una società di engineering e produttrice di impianti e macchinari per incollaggio resine e adesivi e per l’automatizzazione del packaging, conosciuta ed apprezzata a livello internazionale con impianti installati in tutto il mondo; inoltre Tieng ha sviluppato negli ultimi anni gli impianti per l’applicazione di adesivi attualmente utilizzati da Grifal e dai clienti Grifal sulle linee di produzione “cArtù”.

Il ramo d’azienda acquisito ha avuto un Valore della Produzione 2019 pari a 2,8 milioni di Euro, un Ebitda di circa 160 mila Euro, un risultato netto in pareggio e la PFN di circa 152 mila Euro. Attraverso il perfezionamento dell’Operazione, GRIFAL intende avviare un processo di ottimizzazione della struttura organizzativa che consenta di concentrare tutta la propria attività di progettazione e produzione di macchinari ed in particolare delle linee di produzione dei materiali ondulati relativi anche ai prodotti a marchio Mondaplen e cArtù. In tal modo Grifal potrà costituire un’unica area di business, che sarà guidata da Giancarlo Boffi, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Newco, che raggrupperà tutta la parte tecnologica ed impiantistica, beneficiando così del know-how di entrambe le società e della maggiore focalizzazione sul business specifico.

“L’acquisizione di Tieng risponde ad obiettivi strategici e tecnici. – spiega Fabio Gritti, Presidente di Grifal – e permette di mantenere all’interno del gruppo anche il know-how acquisito in questi ultimi anni di collaborazione, nello sviluppo dei gruppi di ondulazione. Inoltre, le competenze tecniche ed imprenditoriali di Giancarlo Boffi, che sarà l’amministratore delegato della nuova società, ci permetteranno uno sviluppo più veloce ed efficiente delle linee di produzione che utilizzeremo direttamente o che proporremo ai produttori di imballaggi più attenti alle problematiche ambientali. Nel corso dell’anno la nuova società realizzerà l’attesissima prima linea di produzione cArtù 4.0 con stampa digitale integrata che verrà installata in Grifal in sostituzione della linea già rodata che sarà riposizionata a Timisoara a servizio di alcuni grandi clienti già attivi in Romania.”

Giancarlo Boffi, General Manager di TIENG commenta: “con la nostra competenza tecnologica, l’esperienza trentennale, nella progettazione e costruzione di macchinari nei servizi di installazione, assistenza e gestione ricambi uniti al know-how di prodotto, ai brevetti e all’ampia base di clientela di Grifal possiamo rendere molto più efficienti la produzione di nuovi impianti e nuove linee di ondulazione ed incollaggio con l’obiettivo realizzare macchinari ancora più performanti nel settore degli imballaggi ecosostenibili. Inoltre, essere all’interno del gruppo Grifal ci permetterà di sviluppare progetti da tempo nel cassetto per dare corretto risalto al ruolo di fornitori-consulenti che abbiamo saputo conquistare a livello internazionale.”

L’Operazione prevede che Grifal acquisterà il 100% del capitale di Newco per un controvalore complessivo pari Euro 1.031.205,00