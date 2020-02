Mondi lancia un app per il settore dei sacchetti in carta kraft

Go2Sack offre un facile accesso alle informazioni relative al prodotto, ai dati tecnici e alla scelta della carta più adatta per le diverse condizioni di riempimento.

Il principale produttore mondiale di imballaggi e carta Mondi, ha lanciato una nuova e innovativa app per il mercato dei sacchetti in carta kraft. L’app Go2Sack fornisce informazioni e calcoli in tempo reale ed è una novità assoluta per l’industria della carta e dei sacchetti in carta kraft. L’applicazione aiuta gli utenti a selezionare il miglior tipo di carta per un prodotto specifico e quindi riduce il tempo decisionale per effettuare gli ordini.

L’innovativa app mobile offre: facile accesso alle informazioni relative al prodotto; dati tecnici sui sacchetti in carta carta kraft; consulenza sul tipo di carta adatto per le condizioni di riempimento.

Ad esempio, consente agli utenti di configurare un sacchetto, selezionare la dimensione del sacchetto e il materiale che deve essere contenuto all’interno, individuarne la conformazione ottimale e calcolare il potenziale risparmio di materiale. Inoltre, gli utenti possono calcolare il consumo di carta, il peso della bobina e il volume dei sacchetti. Ciò consente ai clienti di valutare come utilizzare la carta kraft per sacchetti di Mondi nel modo più conveniente, tenendo conto delle loro esigenze di carico e altre caratteristiche del sacchetto.

“In risposta al feedback dei clienti abbiamo progettato questa app mobile, la prima esistente sul mercato, per soddisfare la crescente necessità di informazioni sui prodotti online in tempo reale. Noi di Mondi crediamo che la tecnologia ci renda più efficienti, ma è l’intelligenza delle persone che conta e speriamo che i nostri clienti e colleghi ne traggano beneficio”, commenta Conny Josefsson, direttore vendite di Mondi Sack Kraft Paper.

Raymond Fenner, direttore dell’ stabilimento Flexibles & Sacks Mobeni di Constantia Afripack, è d’accordo: “L’app è estremamente utile ed è un supporto molto importante per il nostro lavoro quotidiano. In particolare, apprezzo il fatto che posso sapere facilmente quanto pesa la carta restante di una bobina e calcolare quanta carta è necessaria per produrre un numero specifico di sacchetti, di conseguenza è possibile risparmiare sul materiale.

L’app GO2SACK è disponibile e può essere scaricata gratuitamente per iOS dall’App Store e per Android dal Google Play Store.