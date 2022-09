Mondi sigilla la pancetta in un imballaggio mono-materiale

Mondi ha aiutato l’azienda austriaca di prodotti alimentari Handl Tyrol a proteggere la pancetta all’interno di un imballaggio non solo accattivante nell’aspetto, contribuendo anche all’economia circolare dei materiali.

Il film in polipropilene mono-materiale (PP) è infatti riciclabile nei flussi esistenti e destinati ad accogliere le poliolefine miste; preserva la freschezza della pancetta e la avvolge in una “seconda pelle” che la sigilla in modo sicuro, grazie al film con elevato effetto barriera, sia nella sezione superiore che inferiore. Questo imballaggio è stato progettato per sembrare un tagliere in legno, ha un aspetto accattivante sugli scaffali e garantisce il giusto riconoscimento del marchio.

Nell’ambito della collaborazione a stretto contatto con Handl Tyrol, Mondi ha messo in campo il suo approccio EcoSolutions, garantendo che l’imballaggio fosse la soluzione migliore per il produttore, il prodotto, il consumatore finale e l’ambiente. L’imballaggio in PP mono-materiale è stato persino nominato per il premio Green Packaging Star Award 2022, assegnato in occasione della fiera FachPack.

“Ogni anno, il 33% del cibo mondiale va perso o si rovina – solo queste perdite sono responsabili del 7% di emissioni di gas serra[1]. Gli imballaggi sostenibili possono giocare un ruolo fondamentale nel ridurre al minimo lo spreco di alimenti. Riducono infatti l’impatto ambientale del settore alimentare, impedendo che il cibo si guasti ancora prima che possa giungere sulle tavole. Con il nostro imballaggio in PP mono-materiale realizzato per Handl Tyrol, abbiamo fornito l’ennesima soluzione di imballaggio per alimenti freschi, in grado di proteggere il prodotto in modo efficace; inoltre, può essere riciclato nei flussi esistenti e destinati ad accogliere le poliolefine miste. E, per concludere in bellezza, ha un design accattivante che incorpora l’imballaggio e rispecchia l’utilizzo del consumatore”, commenta Jan-Mark Wilke, Business Development Manager, Fresh Food for Consumer Flexibles presso Mondi.