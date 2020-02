Maurizio Sapio è il nuovo Group Sales Manager di Edigit International

Edigit International Srl ha scelto Maurizio Sapio come nuovo Group Sales Manager, già pienamente attivo della direzione commerciale dell’azienda.

Forte di un’esperienza ultradecennale in ruoli manageriali presso realtà di rilevanza internazionale, Maurizio Sapio in qualità di ingegnere informatico, ha maturato una lunga esperienza nell’esercizio di funzioni commerciali nell’industria informatica, presso aziende quali Oracle, PeopleSoft, IBM, Lectrà, società di riferimento a livello mondiale nelle soluzioni tecnologiche di software integrati (PLM) e nei sistemi CAD/CAM, ed è stato Professional Printing Division Sales Director della struttura commerciale dedicata ai sistemi per la stampa professionale e industriale in Konica Minolta. Tutto lo staff Edigit ha dato un caloroso benvenuto al nuovo collega Maurizio, convinto del prezioso contributo che saprà portare alla società e ai suoi clienti.