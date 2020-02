Inci-Flex è Silver Sponsor dei FTA Europe 2020 Diamond Awards

Per la prima volta, Inci-Flex sarà una parte fondamentale dei premi come sponsor. Sono sempre di più le aziende che sponsorizzano i Diamond Awards, e questo dimostra l’importanza di questo evento per la comunità flessografica in Europa. FTA Europe non vede l’ora di continuare la collaborazione con Inci-Flex.

Quest’ultima conferma porta a 10 il numero di aziende che sponsorizzano l’evento: Uteco, come sponsor Diamond; CAMIS, I & C-Gama Group, Koenig & Bauer Flexotecnica, Lohmann, Miraclon, Tresu Group, Vetaphone e Windmöller & Hölscher come sponsor Gold.

La cerimonia si terrà il 18 giugno 2020 presso l’InterContinental Hotel a Düsseldorf.

Essere uno sponsor non solo supporta la promozione dell’eccellenza nella stampa flessografica, ma è un reale valore per le aziende coinvolte grazie all’esposizione esclusiva del marchio e alle attività di networking.

Ci sono ancora alcune opportunità per sponsorizzare i premi. Per informazioni su come diventare uno sponsor, visitare https://www.fta-europe.eu/fta-europe-awards/fta-europediamond-awards-2020.