Marco Bertola ha lavorato nel Gruppo per più di 25 anni ricoprendo molte posizioni importanti, e facendosi apprezzare particolarmente. Nel 2016, è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione per guidare lo sviluppo della nuova business unit Fosber Asia, che in questi ultimi 6 anni ha raccolto importanti successi nel mercato del cartone ondulato.

In qualità di nuovo CEO del Gruppo Fosber, Bertola guiderà la crescita continua e costante del Gruppo, perseguirà i principi e i valori aziendali e si concentrerà sugli investimenti in nuove tecnologie, nuovi prodotti e sulle esigenze dei clienti.

L’ex amministratore delegato Massimiliano Bianchi ha rassegnato le dimissioni da tutti gli incarichi del Gruppo Fosber e delle sue controllate per motivi personali. Fosber ringrazia Bianchi per il contributo dato in questi anni, in cui ha reso il gruppo più forte che mai.