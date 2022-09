“Avvolgiamo il futuro!” è il titolo del convegno organizzato da Giflex – Gruppo Imballaggio Flessibile, che si svolgerà mercoledì 19 ottobre 2022 presso l’Hotel Royal Carlton, a Bologna.

Al centro del dibattito per spazi di confronto e riflessione i temi caldi del momento: caro energia, sostenibilità ed economia circolare, valore identitario dell’imballaggio flessibile.

“Operiamo in un presente incerto e non prevedibile, caratterizzato da una crisi energetica che potrebbe metterci davanti a scelte difficili, consumatori spaventati dal rialzo dei prezzi, instabilità della politica nazionale e internazionale causa il perdurare del conflitto Russia-Ucraina. Il tema è capire quali saranno le conseguenze da pagare nei prossimi mesi e come fare fronte a scenari così complessi”, dichiara Alberto Palaveri, Presidente di Giflex.

Il Global Warming e come essere credibili e competitivi in tema di sostenibilità saranno altresì al centro del dibattito. Per conoscere e far conoscere la logica LCA nell’analisi della sostenibilità dei pack flessibili, Giflex porterà sul palco esperti in materia e presenterà il nuovo comitato interdisciplinare associativo “Gruppo LCA ed economia circolare”.

Seppure le emergenze siano molte, il flessibile continua a rappresentare una storia di valore, come dimostrato già dai primi insight della ricerca “La value story dell’imballaggio flessibile”, a cura dell’Osservatorio Innovazione Packaging, Università di Bologna. Dopo l’anteprima al congresso di Roma la scorsa primavera, il 19 ottobre verranno presentati i risultati conclusivi di un complesso lavoro di ricerca che ha già dimostrato come il flessibile si confermi un packaging dall’elevata complessità valoriale, grazie alle sue qualità di sostenibilità, funzionalità, etica e digitalizzazione.

In agenda non mancheranno momenti di confronto a livello istituzionale e aggiornamenti legislativi in merito alla Packaging and Packaging Waste Directive e agli accordi di filiera interassociativi.

Uno spazio della giornata sarà inoltre riservato al ricordo del fondatore di Giflex, Luigi Goglio.

L’evento, su invito, prenderà il via alle 10:00 per terminare alle 16:30 circa.

Per informazioni: info@giflex.it