Lovechock festeggia 10 anni di “PlasticFree” con NatureFlex!

Sono passati 10 anni da quando Lovechock ha iniziato a usare i film di cellulosa rinnovabili e compostabili NatureFlex e ha definitivamente abbandonato gli imballaggi in plastica convenzionali.

I film NatureFlex™ sono prodotti con una polpa di legno sostenibile proveniente da alberi a crescita rapida allevati in piantagioni gestite in modo responsabile. Sono certificati secondo gli standard di compostaggio UE (EN13432) e USA (ASTM D6400). Oltre al compostaggio industriale, che richiede condizioni di temperatura e umidità specifiche, NatureFlex ha anche conseguito lo standard TŰV Austria OK Compost Home per il compostaggio domestico. I film possono essere smaltiti nella compstiera del giardino e si dissolvono completamente in sole 8-10 settimane. I film NatureFlex offrono un’eccellente barriera agli aromi, gas e umidità, proteggendo e preservando le deliziose barrette di cioccolato crudo.

Le certificazioni di rinnovabilità e compostabilità dei film NatureFlex sono ciò che ha indotto Lovechock a cambiare i propri imballaggi nel 2011, diventando il primo produttore di cioccolato in Europa a offrire una propria gamma completa di cioccolato crudo confezionato in questi film sostenibili. Questo approccio va inoltre di pari passo con lo spirito pionieristico e l’obiettivo di Lovechock: incoraggiare l’adozione di prodotti più etici e sostenibili.

Lovechock realizza i suoi deliziosi cioccolatini utilizzando cacao grezzo lavorato delicatamente e a bassa temperatura, assicurando la preservazione delle importanti vitamine, minerali e flavonoli nel prodotto: “Pura Bontà che nutre il corpo, la mente e il pianeta”.

“Sono davvero entusiasta che la consapevolezza riguardo l’inquinamento da plastica sia cresciuta così tanto negli ultimi quattro anni. E che siamo stati in grado di svolgere il nostro ruolo di pionieri nel sensibilizzare i consumatori e aiutarli a cambiare i loro comportamenti, per un futuro più sostenibile”, ha detto Franziska Rosario, CEO di Lovechock.

“Siamo lieti che Lovechock abbia scelto i film NatureFlex per la loro soluzione di imballaggio sostenibile. I nostri film offrono prestazioni tecniche comprovate, mentre i consumatori etici sanno di potersi fidare dei nostri film compostabili certificati in modo indipendente”, ha concluso Andy Sweetman, Direttore Vendite e Marketing di Futamura EMEA.