Occupando una posizione strategica tra le aziende agricole siciliane, Gi.St.El. Plast s.r.l. è un fornitore di packaging molto conosciuto in Italia. Sin dalla nascita dell’azienda, la famiglia Occhipinti Amato ha basato la propria strategia sulla qualità e sul servizio, offrendo ai propri clienti le migliori soluzioni di confezionamento per i propri prodotti.

La storia della società è quella di “famiglia, passione e progresso: uno sguardo al passato ma sempre rivolti al futuro”. È con questa mentalità lungimirante che diversi anni fa l’azienda ha iniziato a offrire soluzioni di packaging rinnovabili e compostabili, realizzate con film di cellulosa NatureFlex™. Queste soluzioni vengono ora sempre più adottate per i flow pack di prodotti freschi.

I film NatureFlex™ NVS, qui utilizzati per imballare i pomodori, sono stampati e macroforati, in linea con i requisiti specifici dei prodotti finali. Questi film da imballaggio offrono un’opportunità unica per soddisfare l’approccio etico dei fornitori di prodotti freschi di alta qualità, in particolare di prodotti

Grazie ai film NatureFlex™, la gamma di packaging per i prodotti freschi di Gi.St.El. Plast s.r.l è certificata non solo con gli standard globali per il compostaggio industriale (EN13432), ma anche secondo lo standard di compostaggio TŰV Austria OK Compost Home per il compostaggio domestico. Ciò significa che i film possono essere smaltiti direttamente nella compostiera da giardino, evitando così lo smaltimento in discarica. I film sono anche rinnovabili in quanto sono prodotti con pasta di legno proveniente da piantagioni gestite in modo sostenibile.

Oltre alle sue credenziali di sostenibilità, NatureFlex™ NVS ha dimostrato un’eccellente efficienza sulle macchine confezionatrici automatiche e di proteggere la freschezza dei prodotti confezionati.

“Siamo orgogliosi di offrire ai nostri stimati clienti una soluzione che si adatta perfettamente ai principi dell’economia circolare. Allo stesso tempo, questi film soddisfano le esigenze dei clienti in termini di facile lavorabilità e adeguata protezione del prodotto. Nel corso degli anni, questi prodotti sono diventati il nostro punto di forza e il nostro orgoglio”, ha detto Stefano Occhipinti Amato.

Gi.St.El. Plast s.r.l rifornisce numerose aziende agricole, specializzate nella produzione di frutta e verdura. Queste aziende includono la Mediterranee Group con sede a Pachino, che produce e confeziona il Pomodoro di Pachino IGP (Indicazione Geografica Protetta) e il Pomodoro a Filiera Controllata del Mediterranee Group presso le sue fattorie. Mediterranee Group e Gi.St.El. Plast hanno lavorato insieme per creare la grafica e il packaging utilizzati per confezionare questi pomodori freschi.

Un portavoce di Mediterranee Group ha affermato: “Come azienda abbiamo sempre prestato particolare attenzione alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente. Avendo accertato la qualità del film NatureFlex e le certificazioni che lo contraddistinguono, riteniamo che questo prodotto sia perfettamente in linea con il conseguimento dei nostri obiettivi e oltre a NatureFlex utilizziamo vassoi in cartone con certificazione FSC”.