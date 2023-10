Lo Scatolificio Ceriana, azienda a conduzione familiare fornitore di imballaggi in cartone ondulato, annuncia l’installazione della nuova macchina da stampa HP PageWide C550 nello stabilimento di Verona. Questa tecnologia all’avanguardia consentirà all’azienda di soddisfare le richieste del mercato in continua evoluzione con maggiore flessibilità, efficienza e sostenibilità.

La decisione dello Scatolificio Ceriana di investire nella macchina da stampa C550 è stata dettata da una serie di obiettivi aziendali. L’azienda ha cercato di gestire in modo più efficace il proprio job mix, di rispondere alle esigenze di personalizzazione e di accedere a nuove applicazioni nel mercato food and beverage. La tecnologia a base d’acqua della C550 consente allo Scatolificio Ceriana di offrire soluzioni per il packaging sostenibili, riciclabili e compostabili, rispettando i rigorosi standard del settore.

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova integrazione al nostro arsenale tecnologico”, afferma Marco Barichello. “HP C550 ci permette di coniugare innovazione e sostenibilità, una combinazione a cui aspiriamo da tempo”.

La macchina da stampa C550, basata sulla tecnologia HP Thermal Inkjet, offre una qualità di stampa offset per un’ampia gamma di applicazioni per imballaggi in cartone ondulato su fogli rivestiti e non rivestiti, garantendo testi e codici a barre nitidi, transizioni di tono uniformi e colori vivaci. L’aggiunta di questa macchina da stampa alle dotazioni esistenti dello Scatolificio Ceriana consentirà all’azienda di puntare su applicazioni di offset accoppiata e incrementare l’efficienza delle macchine Flexo HQPP esistenti. Questo approccio complementare consente un processo produttivo ottimizzato che sfrutta i punti di forza della stampa digitale e flessografica. Questa integrazione amplia efficacemente l’ambito operativo e la flessibilità dell’azienda, consentendo a Ceriana di soddisfare una gamma più diversificata di clienti e di richieste del mercato.

Giovanni Barichello aggiunge: “Non si tratta solo di una scelta di business, ma di un impegno verso i nostri valori. La macchina da stampa HP PageWide C550 ci aiuterà a offrire un servizio di livello superiore ai nostri clienti, allineandoci al contempo alla nostra responsabilità di salvaguardare il pianeta.”

“L’Italia è una sub-region importante per HP, con numerose installazioni di soluzioni sia di post che di pre-stampa”, afferma Mark Dempsey, HP PageWide Industrial WW GTM Director, “Il mercato italiano è innovativo e competitivo. Siamo lieti di constatare che anche le medie imprese, come lo Scatolificio Ceriana, comprendono il valore e l’importanza del digitale per la crescita futura del loro business. La C550 annunciata all’inizio dell’anno, con la sua velocità potenziata di 90 lm/min, consente ai nostri clienti di stabilire nuovi standard di qualità e di servizio per i loro brand.”