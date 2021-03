Liyu Italia: parola ai clienti che inaugurano il 2021 raddoppiando l’installato

Prosegue l’avanzata di Liyu nel mercato italiano. Il marchio, sbarcato nel nostro Paese nel 2018, sta conquistando la fiducia di stampatori e industrie. Lo confermano le numerose aziende che, dopo la prima installazione, inaugurano il 2021 rinnovando la fiducia nel brand e implementando un secondo sistema Liyu nel proprio parco macchine. Le ragioni di questa fidelizzazione spaziano dalle prestazioni tecniche al customer service, come testimoniano i diretti interessati.

“Due anni fa abbiamo deciso di potenziare il nostro reparto produttivo introducendo un sistema roll to roll ecosolvente per stampare materiale pop, retroilluminati e affissioni di grande formato”, racconta Matteo Visigalli di La Sintesi srl di Lodi Vecchio, da 30 anni realtà specializzata in stampa digitale wide e super wide. Dopo aver analizzato diverse soluzioni, La Sintesi ha scelto il sistema Liyu PCT 3020 Ecosolvente roll to roll con luce di stampa fino a 3200 mm. “In questa fase il fattore determinante è stato sicuramente il rapporto qualità/prezzo”, spiega Visigalli. “A due anni dall’installazione possiamo sicuramente confermare che abbiamo ottenuto quello che volevamo in termini di qualità abbinata a giusta forza produttiva”. La Sintesi è un’azienda che punta sull’innovazione tecnologica per differenziarsi sul mercato ed essere sempre più competitiva. Da qui la decisione di inaugurare il 2021 con l’installazione di un sistema flatbed Liyu KC 3020 con teste Konica Minolta e formato di stampa fino a 3050 x 2050 mm, in aggiunta alla stampante in piano di un altro brand, potenziando quindi la forza produttiva. “La flatbed Liyu è molto più performante, silenziosa, precisissima, la gestione è molto intuitiva, ma, soprattutto, consuma la metà dell’inchiostro”, aggiunge il socio Massimo Maestroni. “Abbiamo scelto le teste Konica Minolta già installate sulla Liyu roll to roll perché volevamo offrire ai nostri clienti omogeneità di stampa”. La soddisfazione di La Sintesi srl per il raddoppio tecnologico è tale da aver già messo in programma l’installazione di un terzo sistema flatbed Liyu entro il prossimo anno.

Sostituzione tecnologica anche per CDV di Polpenazze del Garda (BS), stampatore specializzato da 30 anni in cartellonistica e insegne. “A fine 2019 abbiamo deciso di sostituire la roll to roll che utilizzavamo con un sistema più performante”, racconta Riccardo Paderni, titolare di CDV. “Abbiamo analizzato diversi brand con prestazioni più o meno equiparabili, ma sono i particolari che fanno la differenza”. CDV ha scelto di installare Liyu PCT 3020 Led UV roll to roll con luce fino a 3200 mm, che, nelle fasi di test, si è distinta per il sistema di trascinamento che garantisce un ottimo tensionamento del tessuto durante le fasi di stampa. Anche CDV ha inaugurato il 2021 potenziando il reparto produttivo con l’installazione di una flatbed pura. In questo caso la discriminante per la scelta è stata l’alta risoluzione che CDV ha trovato nella flatbed Liyu KC 3020 equipaggiata con teste Ricoh e piano di stampa fino a 3050 x 2050 mm. “La stiamo già utilizzando per stampare pannelli rigidi, metacrilato e forex, ma anche per espanderci in nuovi mercati con inedite applicazioni. Grazie a questo sistema abbiamo potuto candidarci per importanti commesse realizzando campionature con stampa diretta su legno e tessuto”.

Anche FV Pubblicità di Stezzano (BG), da 13 anni specializzata in comunicazione pubblicitaria, ha scelto Liyu per entrare nel mondo del rigido, installando due anni fa la flatbed Liyu KC 3020 con teste Konica Minolta con piano fino a 3050 x 2050 mm. Da allora il sistema Liyu viene utilizzato da FV Pubblicità per stampare un’ampia gamma di materiali rigidi come forex, plexiglass, legno laminato, ma anche alluminio e acciaio utilizzati per realizzare targhe CE e tastiere a membrana per macchinari industriali. Il potenziamento del reparto produttivo è proseguito puntando ancora su Liyu con l’installazione, a distanza di un anno, di un secondo sistema: la roll to roll Liyu PCT 3020 Led UV con luce fino a 3200 mm, impiegata per banner. tessuti e adesivo. Il rapporto tra FV Pubblicità e Liyu è cresciuto negli anni, come racconta il titolare Simone Viscardi: “Certamente siamo soddisfatti delle prestazioni tecniche dei sistemi, ma a fare la differenza è il valore aggiunto offerto dal team Liyu in termini di assistenza, manutenzione, consulenza. Un rapporto basato su fiducia e trasparenza. Lo testimonia il fatto che a un giorno dalla scadenza della garanzia siamo stati contattati dai tecnici Liyu che si sono offerti di venire a fare un check up dei due sistemi a titolo gratuito”.

Dal suo ingresso in Italia il brand Liyu ha registrato una crescita esponenziale, non solo in termini di notorietà, ma soprattutto in termini di ordini e per il 2021 punta a raggiungere il traguardo delle 100 installazioni.