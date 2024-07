Le proposte di Konica Minolta per il mercato etichette

La stampa digitale di etichette è un mercato in forte crescita. La digitalizzazione del settore delle etichette continua ad accelerare con una previsione annuale di crescita a due cifre. Le opportunità sono ovunque, basta coglierle. I sistemi per la stampa di etichette AccurioLabel di Konica Minolta mirano a offrire importanti vantaggi ai clienti in termini di produttività, flessibilità e stabilità, rivolgendosi ad etichettifici, stampatori commerciali e aziende di imballaggio.

In un mercato in continua evoluzione, dove la richiesta di tirature brevi e personalizzate è in crescita, le stampanti digitali per etichette di Konica Minolta offrono soluzioni all’avanguardia che combinano velocità, qualità e flessibilità. Ideali per i centri stampa e professionisti del settore, le stampanti Konica Minolta sono progettate per soddisfare le moderne esigenze di produzione di un settore che richiede sempre maggiore flessibilità e lotti sempre più piccoli e personalizzati. AccurioLabel 230 è in grado di rispondere alle crescenti esigenze dei clienti per piccole e medie tirature, personalizzazione e versioning. AccurioLabel 400 è il modello successivo, pensato per gli stampatori di etichette di fascia medio-alta, che hanno bisogno di velocità di produzione più elevate per produrre commesse con volumi più grandi.

Le analisi di Smithers&Pira mostrano come le attrezzature per la stampa analogica siano diminuite del 2,6% CAGR (tasso medio di crescita) in valore tra il 2018 e il 2023, e sia previsto un calo CAGR di un ulteriore 1,5% tra il 2023 e il 2028. Diversa è la situazione per la Stampa Digitale, Smithers&Pira prevede infatti che tra il 2023 e il 2028 le vendite di macchine digitali supereranno quelle di attrezzature tradizionali.

Secondo i dati Infosource l’Italia è risultato il primo mercato per vendita di stampanti digitali per etichette nel 2023, seguito da Germania, Francia e UK. Inoltre, dall’analisi del 2023 di Finat Radar, il 33% dei converter dichiara un aumento fino al 10% delle vendite di etichette prodotte con sistemi digitali.

I benefici della scelta della Stampa Digitale per i professionisti del settore sono infatti molteplici:

Riduzione delle giacenze e produzione on-demand, permettendo una gestione più efficiente delle risorse e migliorando la redditività. La flessibilità di produzione just-in-time consente di rispondere rapidamente alle esigenze del mercato;

Rispetto alla stampa tradizionale (offset e flessografica), la stampa digitale offre un vantaggio competitivo nella produzione di basse tirature, ottimizzando i costi di produzione (grazie agli avviamenti rapidissimi, alla costanza cromatica e all’assenza di impianti di stampa) e aumentando i margini di profitto. La riduzione dei costi permette di offrire prezzi competitivi ai clienti finali;

I sistemi AccurioLabel in particolare sono perfetti per creare etichette personalizzate e dinamiche, migliorando l’efficacia del marketing e la personalizzazione dei prodotti. La tecnologia digitale consente di produrre etichette con dati variabili senza rallentare la produzione;

Possibilità di ordinare le etichette quando il prodotto è pronto per la vendita, riducendo il time-to-market e aumentando la competitività. La capacità di produrre in lotti piccoli e medi consente di rispondere rapidamente alle richieste del mercato.

AccurioLabel 230

AccurioLabel 230 è il sistema di stampa a bobina di Konica Minolta, ideale per il mercato che, a causa della riduzione delle tirature di stampa, della richiesta di tempi di consegna sempre più rapidi, e delle esigenze di personalizzazione e di produzione on-demand ha la necessità di trasformare i volumi dei sistemi tradizionali in digitale. Progettata per posizionarsi a metà strada tra le soluzioni entry-level e quelle high-end attualmente disponibili, AccurioLabel 230 offre una straordinaria produttività, un’eccellente qualità di immagine e grande semplicità di utilizzo: è perfetta per essere integrata alle tecnologie esistenti e per accrescere la propria capacità produttiva nel mercato delle etichette.

AccurioLabel 230 offre:

– Alta Qualità di Stampa: Risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi, qualità paragonabile alla stampa offset.

Velocità Elevata: Fino a 23,4 metri al minuto.

Possibilità di realizzare numerose applicazioni per mercati differenti: alimentare, beverage, cosmetico, chimico, logistico.

Facilità d’Uso: Interfaccia intuitiva che semplifica le operazioni.

AccurioLabel 400

AccurioLabel 400 non solo è il sistema ideale per gli stampatori di fascia medio/alta, ma è anche ottimo in affiancamento al precedente modello AccurioLabel 230 per i professionisti che desiderano espandere la propria attività nei mercati in costante crescita della produzione di etichette e del packaging.

AccurioLabel 400 offre:

Possibilità di ampliare le applicazioni e di stampare su supporti trasparenti e metallizzati grazie alla quinta stazione colore che consente di ottenere un bianco con un’opacità elevatissima in un unico passaggio;

Maggiore produttività grazie a una stampa superveloce, fino a 40 metri al minuto;

Avanzata automazione per un flusso del lavoro più integrato ed efficiente: calibrazione automatica, controllo della stabilità del colore, regolazione della densità e creazione di profili;

Semplicità di utilizzo, grazie all’ interfaccia intuitiva che richiede meno formazione per gli operatori e facilita l’uso quotidiano;

Utilizzo di tecnologie eco-compatibili per una produzione sostenibile e responsabile, riducendo l’impronta ecologica.

AccurioLabel 400 si è inoltre aggiudicata l’ iF Design Award 2023 e il Red Dot Award Product Design 2023: entrambi premiano il miglioramento dell’efficienza operativa grazie all’automazione del processo di stampa.

Questi ultimi riconoscimenti arrivano dopo un altro ambito premio: il Good Design Award 2022 promosso dal Japan Institute of Design Promotion. In tutti i casi i giudici hanno lodato il Design di AccurioLabel 400 di Konica Minolta, che è stata pensata per rendere semplice l’utilizzo quotidiano della macchina, ridurre al minimo la necessità di intervento dell’operatore ed eliminare il più possibile i tempi di inattività.

I premi ottenuti da AccurioLabel sono ulteriore conferma del perché il sistema di stampa sia un’opzione interessante – anche in affiancamento ad altri sistemi già presenti – per i clienti che desiderano ampliare il proprio business nella produzione di etichette e packaging. Il software della macchina, e l’automazione dei processi, nonché le soluzioni cloud, consentono ai converter lungimiranti di aumentare i propri livelli di produzione e rendere sempre più concreto il concetto di fabbrica intelligente.

MGI JETvarnish 3D Web 400

A rendere ancora più completa questa offerta in ambito Label, c’è la nuova MGI JETvarnish 3D Web 400. MGI JETVarnish 3D Web 400 è invece l’ultima arrivata di casa MGI, l’evoluzione della 3D Web che tanto è stata apprezzata dal mercato. La WEB 400 è una macchina “roll to roll” che si rivolge al mercato degli stampatori in bobina, siano essi etichettifici oppure stampatori di packaging flessibile, consentendo loro di produrre etichette e packaging nobilitati con pochissimi scarti e anche per piccole tirature o con personalizzazioni impensabili con le tecnologie tradizionali. La soluzione web trasforma i lavori stampati in prodotti straordinari che catturano immediatamente l’attenzione dei clienti. Con JETvarnish 3D Web 400 e facile evidenziare aree definite o aggiungere effetti 3D tattili a lavori digitali, flessografici o offset. In combinazione con il modulo hot foiling in linea è il dispositivo perfetto per differenziarsi dalla concorrenza e fornire un alto valore aggiunto.

MGI JETvarnish 3D Web 400 offre:

Verniciatura UV 2D e 3D effetto serigrafico, applicazione di lamine metallizzate 2D e 3D a caldo (hot foil), verniciatura flexo, fustellatura in linea e taglio;

Grazie alla nuova vernice antifoil, JETVarnish 3D Web 400 permette di applicare la vernice serigrafica e il foil in un unico passaggio, raggiungendo livelli di prodduttivà e redditività mai visti sul mercato;

Registro perfetto ed automatico; grazie ad MGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE SMARTSCANNER (AIS) è infatti possibile eseguire la regolazione automatica e immediata di screw e scretch degli stampati;

Velocità fino a 42 m/min e la possibilità di creare diversi spessori fino a 232 micron per un effetto tattile e di goffratura;

Maggiore flessibilità, tirature più brevi, tempi di consegna e personalizzazione più rapidi;

Grazie alla sua potente interfaccia software, JETVarnish 3D Web 400 offre la possibilità di modificare al volo il file di nobilitazione senza passare dalla prestampa;

Possibilità di utilizzo di carta patinata, naturale e testurizzata, etichette autoadesive, pellicole per packaging flessibile con larghezza da 100 a 420 mm.

“Il mercato delle etichette è estremamente importante per Konica Minolta, poiché rappresenta una parte significativa del settore della stampa industriale, circa il 43% del mercato globale. Oggi Konica Minolta è tra le poche aziende in grado di supportare un ciclo produttivo totalmente digitale: workflow, stampa, nobilitazione e taglio delle etichette”, ha affermato Giorgio Maggi, Industrial Printing Director di Konica Minolta Italia.